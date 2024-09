La ciclabile della Valganna arriverà alle grotte, dalla Regione un milione e mezzo di euro per il nuovo tratto

Finanziamento da un milione e mezzo di euro in arrivo per un nuovo tratto della ciclopedonale della Valganna che in futuro collegherà il percorso a Varese.

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato la delibera n. 3089 che mette a disposizione i soldi per un nuovo step del progetto presentato dalla Comunità montana del Piambello, per il proseguimento della pista dal laghetto Fonteviva fino alle grotte di Valganna.

Il progetto nei mesi scorsi era stato criticato da Legambiente, che non è d’accordo su una delle ipotesi allo studio, in particolare la passerella (nella foto il “rendering” dell’ipotesi progettuale) che dovrebbe permettere di scavalcare la galleria. Per gli ambientalisti un elemento estraneo che turberebbe l’aspetto paesaggistico e potrebbe danneggiare l’equilibrio naturale, mentre per il presidente della Comunità montana del Piambello Paolo Sartorio, un elemento che oltre a permettere di superare l’ostacolo della galleria «renderebbe unica questa pista ciclabile, valorizzando molto il territorio e senza essere troppo invasiva»

«Siamo consapevoli del fatto che questo tratto rappresenti il punto più spinoso e stimolante a livello progettuale della dorsale che congiunge la Valganna a Varese spiega Sartorio – Siamo altresì consapevoli della delicatezza dell’intervento, per questo motivo stiamo valutando con estrema attenzione le sollecitazioni e le riflessioni che ci arrivano dal territorio e dalle associazioni ambientaliste, in maniera tale da intervenire con soluzioni che abbiano il minore impatto possibile e che rispettino l’ambiente che la natura e la storia ci hanno consegnato».