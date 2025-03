Si chiamava Vanessa Fino la ragazza di 27 anni di Marchirolo morta nell’incidente a Valganna

«Con immenso dolore esprimiamo sentito cordoglio per la tragica e prematura morte di Vanessa. Non ci sono parole che possano alleviare il peso di una simile tragedia ma desideriamo partecipare con i nostri intimi sentimenti e pensieri a questo “lutto comune” e far sapere ai familiari tutti, agli amici e persone vicine, che l’amministrazione comunale vi è accanto».

Si chiama Vanessa Fino la ragazza di 27 anni di Marchirolo deceduta questa notte a Varese dopo il ricovero urgente a seguito dell’incidente stradale di giovedì a Valganna. Le parole sono del sindaco di Marchirolo Emanuele Schipani che ha appreso la notizia anche lui questa mattina.

Restano gravi le condizioni del fratello e della sorella della vittima, anche loro finiti in ospedale a causa del tremendo schianto dell’utilitaria sulla quale stavano viaggiando e che avrebbe impattato contro un altro mezzo guidato da un uomo.

La giovane aveva frequentato l’Insubria e prima ancora il liceo Sereni di Luino: sui social sono decine i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti increduli: «La vita di Vanessa, lo dimostra lo smisurato affetto manifestato anche sui social network in queste ore, ha sicuramente lasciato un segno indelebile nelle vite di coloro che l’hanno amata», spiega infatti il primo cittadino. «Ognuno di noi, chi con espressioni laiche, chi con espressioni religiose, per chi è credente, prega e pregherà perché questa famiglia possa trovare la forza necessaria per affrontare questo profondo dolore che ha coinvolto un intero nucleo familiare», conclude il sindaco a nome dell’amministrazione comunale di Marchirolo.