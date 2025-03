Scontro in Valganna, decolla l’elisoccorso. Traffico in tilt tra Ganna e Ghirla

Un incidente stradale si è verificato oggi nel primo pomeriggio intorno alle 14 sulla statale 233 tra Ganna e Ghirla, in Valganna. Un’automobile e un camion furgonato sono stati coinvolti in una collisione che ha lasciato almeno tre persone ferite, tutte a bordo dell’autovettura. Tra i feriti, uno è stato classificato in codice rosso, indicando condizioni critiche.

Gli enti di soccorso, tra cui i Carabinieri di Luino, i Vigili del Fuoco di Varese e diverse ambulanze, sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente. La situazione ha richiesto l’attivazione di mezzi di soccorso avanzato, inclusa l’unità di elisoccorso, a testimonianza della gravità delle condizioni di alcuni dei feriti.

Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso e le autorità stanno indagando sulle cause esatte dell’accaduto. La strada è temporaneamente bloccata al traffico per permettere i soccorsi e per la raccolta delle evidenze necessarie a chiarire la dinamica dell’incidente.