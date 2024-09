Alla badia di San Gemolo a Ganna i fratelli Nese con Francesco Ricci per Interpretando Suoni e Luoghi

Domenica 8 settembre alle ore 16.30 la rassegna “Interpretando Suoni e Luoghi” torna in un luogo rappresentativo e centrale della Comunità Montana del Piambello: La Badia di San Gemolo in Valganna, da sempre punto di riferimento per incontri artistici e culturali. In collaborazione con Gli amici della Badia, l’Eremo, di proprietà della Provincia di Varese, ospiterà nel pomeriggio un trio di giovanissimi e talentuosi musicisti dalla carriera già avviata a livello nazionale e internazionale, composto da Christian Pio Nese a flauto, ottavino e pianoforte, Massimiliano Nese trombone e pianoforte, Francesco Ricci: pianoforte.

I fratelli Nese si impongono sulla scena nazionale prima ed internazionale poi già dall’età di 5/6 anni, attraverso i Primi Premi conseguiti in importanti concorsi come solisti. La loro peculiarità è che sono degli Enfants Prodige di due strumenti, l’ottavino ed il trombone, che non avevano precedenti in quanto mai suonati prima da bambini a questi livelli. Essi costituiscono un unicum nella scena mondiale e da diversi anni imitati in vari paesi del mondo.

L’originalità del fratelli Nese si esprime nel far suonare insieme da solisti due strumenti agli antipodi, non esiste infatti un repertorio originale per questa formazione, se non l’intermezzo comico di H. Kling “L’elefante e la zanzara” con cui si stanno imponendo in Concorsi come il Crescendo dell’Agimus di Firenze e “Prodigi della Musica per 4 Stagioni” di Termoli. Il Duo è dedicatario già di due opere dei compositori Enrico Renna e Giorgio Tortora scritte appositamente per loro. L’intento è quello di creare una letteratura musicale per questa formazione inconsueta ma allo stesso tempo piena di possibilità timbrico-sonore finora poco esplorate. Il Duo Nese ha partecipato al Falaut Festival 2019 nell’ambito del Falaut Campus all’Università di Salerno come giovani promesse ed ha debuttato a livello internazionale al Festival Pomir (Ponte Musicale Italia-Russia) di San Pietroburgo con grande interesse di pubblico e critica.

Il concerto è ad ingresso libero e gratuito