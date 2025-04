Scontro sulla provinciale a Golasecca: il motociclista è gravissimo

È in gravissime condizioni, in rianimazione, il motociclista di 44 anni rimasto ferito stamane in un scontro avvenuto a Golasecca.

L’incidente – che ha coinvolto un’auto e una moto – avvenuto su viale Europa sulla strada provinciale 27, che collega Somma Lombardo e Sesto Calende passando dal paese nei boschi: l’auto, guidata da un 38enne, si è immessa da uno spiazzo laterale e il motociclista, che arrivava sulla strada principale, l’ha colpita ad alta velocità.

L’impatto è stato violentissimo, per il motociclista che ha avuto la peggio ma anche per l’automobilista.

Sul posto, come riferivamo stamattina, sono intervenute automedica, ambulanze ed elisoccorso da Como.

Il motociclista 44enne è stato prima stabilizzato e poi portato in ospedale, dove verrà sottoposto a un intervento chirurgico: ha un trauma cranico e fratture a una gamba.

La ricostruzione esatta della dinamica è affidata ai Carabinieri della Compagnia di Gallarate.