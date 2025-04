Distrazione fatale, confermata la dinamica dell’incidente per l’uomo investito dal treno a Vedano Olona

Si chiamava Fabio Zuccoli, l’uomo investito ieri mattina dal treno regionale 26 alla stazione di Vedano Olona. L’uomo, 51 anni, non era residente in paese ma da qualche tempo abitava a Vedano Olona a casa degli anziani genitori, dove si era trasferito dopo la separazione dalla moglie.

Quello che è successo ieri mattina non è stato un gesto volontario, ma un tragico incidente, come è stato appurato dalle autorità che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione e come conferma la Polizia locale di Vedano Olona, i cui agenti sono stati i primi ad accorrere in stazione, che si trova a poche decine di metri dal comando.

Ieri mattina Fabio Zuccoli avrebbe dovuto prendere il treno in direzione Milano. E’ arrivato in stazione in bicicletta, e si è recato in biglietteria, che si trova sul lato del binario 1, e quando le sbarre del passaggio a livello erano già abbassate per l’arrivo del diretto proveniente da Varese, ha attraversato per recarsi al binario 2. Una distrazione fatale, una frazione di secondo. L’uomo, travolto e sbalzato di una ventina di metri, è morto sul colpo.