Claudio Lesica nominato presidente dell’Agenzia Formativa di Varese

Con decreto nr 54 del 27 marzo scorso, il Presidente della Provincia Marco Magrini ha nominato Claudio Lesica nuovo membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia Formativa e Presidente del CdA.

La scelta è caduta sull’ex dirigente scolastico, che è andato in pensione nel settembre 2018, data la sua “pluriennale esperienza professionale maturata in diversi segmenti dell’istruzione quale docente e dirigente scolastico e risulta in possesso dei requisiti previsti con riferimento agli scopi dell’Azienda Speciale Agenzia Formativa della Provincia di Varese” come si legge nella delibera.

Lesica, classe 1956, succede a Nadia Cattaneo che si è dimessa dall’incarico lo scorso 12 febbraio. Raccoglie un’eredità complessa di cui si è discusso ampiamente anche nella seduta del consiglio provinciale del 5 marzo scorso.

Nel corso dell’audizione il direttore generale Giuseppe Cavallaro aveva presentato l’esposizione debitoria dell’ente non negando le difficoltà legate anche a una realtà, quella della formazione professionale, da sempre considerata la cenerentola del sistema educativo. Il clima tra i dipendenti è teso confermato anche dalla proclamazione dello stato di agitazione.