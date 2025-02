Nadia Cattaneo si è dimessa dalla presidenza dell’Agenzia Formativa

Nadia Cattaneo si è dimessa dal ruolo di Presidente dell’Agenzia Formativa. La decisione, questa volta, diventa irrevocabile.

«Ringrazio la professoressa Cattaneo per il lavoro e l’impegno profusi alla direzione dell’Agenzia – commenta il Presidente della Provincia Marco Magrini – la sua decisione è legata a motivazioni personali. Sappiamo che il clima all’interno è teso ma il direttore, nominato da pochi mesi, sta lavorando per superare i diversi ostacoli».

Tra i problemi, secondo Magrini, non c’è quello economico: « Il problema dei debiti verso Villa Recalcati riguarda l’annoso problema dei 27 dipendenti in capo alla Provincia che lavorano per l’Agenzia. Una situazione che si trascina da anni quando, con la revisione dello Statuto, si decise di spostare i dipendenti della Provincia direttamente in capo all’Agenzia». Un’operazione non completata: « L’Agenzia versa 100.000 euro al mese per ripianare il suo debito perché non ha problemi economici – assicura Magrini – il tema è differente e riguarda i rapporti interni e il clima che si respira. Da parte mia sono a disposizione per superare le criticità e riportare la serenità nell’ambiente di lavoro. Tutti, però, devono lavorare e dimostrare attaccamento per questa realtà lavorativa».

La scorsa settimana i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione del personale denunciando criticità organizzative economiche e gestionali.

Ancora non è chiaro come Villa Recalcati reagirà alla notizia delle dimissioni di Nadia Cattaneo. Il futuro dipenderà anche dalla volontà di tutti di voltare pagina e superare le criticità attuali.