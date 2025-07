Risoluzione consensuale tra Pallacanestro Varese e Justin Gray

La Pallacanestro Varese ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con Justin Gray, tiratore americano di 28 anni. Arrivato la scorsa estate dal Brose Bamberg (Bundesliga tedesca), Gray era stato il primo acquisto del mercato biancorosso 2024, scelto per le sue doti nel tiro da tre punti (43,5% nella passata stagione in Germania).

La società ringrazia il giocatore per l’impegno dimostrato durante la sua esperienza a Varese e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera.