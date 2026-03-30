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Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti

Un’indagine condotta da Winpoll per Scenari Politici fotografa il consenso verso la giunta uscente, non solo dagli elettori di centro sinistra: bene manutenzione e cultura, male il sostegno alle imprese. Ampio accordo sui grandi progetti di rigenerazione urbana

Varese dall'alto

Il 57% dei varesini esprime un giudizio positivo sull’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Davide Galimberti. È il dato principale che emerge dall’indagine politico-elettorale condotta da Winpoll per conto di Scenari Politici tra il 15 e il 21 marzo 2026, su un campione di 800 intervistati rappresentativo della popolazione adulta del comune, con metodologia CATI-CAMI.

NON SOLO ELETTORI DEL CENTROSINISTRA: SODDISFATTO ANCHE CHI HA VOTATO FORZA ITALIA

Il consenso verso la giunta, analizzato per appartenenza politica, rivela qualche sorpresa. Sono i sostenitori del PD a esprimere la valutazione più alta (72%), seguiti dagli elettori di Verdi/Sinistra (67%). Meno atteso è il dato di Forza Italia, il cui elettorato si dichiara soddisfatto nel 62% dei casi. Il giudizio crolla invece tra i sostenitori della Lega, che approvano l’operato dell’amministrazione solo nel 18% dei casi.

BENE MANUTENZIONE STRADE E DECORO, MALE IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Sul fronte delle politiche specifiche, i varesini riconoscono all’amministrazione i risultati migliori nella manutenzione di strade e verde pubblico, indicata dal 41% degli intervistati come l’ambito di maggiore efficacia. Seguono la pulizia e il decoro urbano (30%) e i servizi e gli investimenti culturali (23%). Le note dolenti riguardano invece la pressione fiscale e il costo della vita, citate solo dal 2% come punto di forza, e il sostegno al commercio e allo sviluppo economico, fermo al 4%.

PIÙ DEL 70 PER CENTO DEGLI INTERVISTATI APPROVA LE GRANDI OPERE

Ampio consenso trasversale emerge sui grandi progetti di rigenerazione urbana — tra cui il recupero delle Stazioni, della Caserma Garibaldi e del Palaghiaccio — che raccolgono il favore del 75% dei cittadini (27% “molto d’accordo”, 48% “abbastanza d’accordo”). Il sostegno è distribuito in modo omogeneo per genere, con il 79% dei maschi e il 72% delle femmine favorevoli, e supera il 70% in tutte le fasce d’età: il picco si registra tra gli over 65, che approvano i progetti nell’78% dei casi.

Anche in questo caso, l’analisi per orientamento politico rivela qualche asimmetria: i più convinti sostenitori delle grandi opere si trovano tra gli elettori di Verdi/Sinistra (91%), Forza Italia (88%) e PD (86%), mentre il consenso scende al 46% tra il Movimento 5 Stelle.

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Pubblicato il 30 Marzo 2026
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