Openjobmetis, prima mossa: preso il tiratore Justin Gray

Il mercato della Pallacanestro Varese muove il primo passo in entrata: la società biancorossa ha annunciato l’acquisto di Justin Gray, tiratore americano di 28 anni (è nato a Tampa, in Florida, nel dicembre ’95) prelevato dalla Bundesliga.

Gray arriva infatti dal Brose Bamberg – la squadra del pivot EJ Onu, obiettivo sfumato sotto i tabelloni – con le caratteristiche dello specialista nel colpire dall’arco: nella stagione tedesca ha fatto registrare il 43,5% dai 6,75 ma anche nella precedente esperienza in Grecia (17 gare con il Lavrio) ha tenuto ritmi simili (41,8%).

Cifre da specialista se contiamo minutaggi e medie (20,5 minuti e 9,1 punti al Bamberg, 22 minuti e 7,1 punti al Lavrio) affiancati a dati irrilevanti alla casella punti e assist. La Openjobmetis – continuiamo a chiamarla così in attesa di notizie sul fronte sponsor – ha quindi messo in rosa il classico uomo chiamato a colpire dall’arco con tiri costruiti sugli scarichi dei compagni. Una caratteristica del gioco “predicato” da Scola dal suo arrivo al vertice della società.

Al college Gray è stato compagno di squadra di Davide Moretti a Texas Tech ma con ogni probabilità i due non torneranno nello stesso spogliatoio a Masnago, visto che l‘azzurro è in partenza per Venezia. Il neo-biancorosso è descritto anche come buon difensore vista anche una certa qualità fisica (è un’ala di 1,98 per circa 95 chili di peso) che nel corso delle stagioni ha migliorato la propria condizione in Europa: dopo il college infatti ha giocato in Gran Bretagna (Bristol), Kosovo (Rahoveci), Portogallo (Madeira) e Polonia (Stargard). Poi come detto Grecia e Germania a conferma di un percorso che lo ha portato a un livello sempre maggiore.

Di seguito l’ultima (in ordine di tempo) raccolta video sugli highlights di Justin Gray