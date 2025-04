34enne originario di Saronno uccide i vicini di casa e si suicida

Notte di sangue in Piemonte, a Volvera, a 25 chilometri da Torino. In un appartamento al primo piano di un condominio in via XXIV maggio un uomo di 34 anni, Andrea Longo, camionista originario di Saronno, ha ucciso a coltellate una coppia di vicini di casa, Chiara Spatola, 28 anni, e Simone Sorrentino, 23 anni per poi togliersi la vita con la stessa arma, un coltello da sub.

All’origine del duplice omicidio e del suicidio ci sarebbe stata una violenta lite, secondo le ricostruzioni e le testimonianze raccolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione di None (Torino) insieme ai militari dell’Arma del comando provinciale di Torino e della compagnia di Pinerolo.

La coppia di giovani avrebbe tentato la fuga, ma sarebbe stata raggiunta dal 34enne nel cortile del condominio, dove i due sono stati uccisi. Inutili i tentativi di soccorso.