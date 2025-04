A Pallanza barca si scontra col battello di linea: due feriti, intervengono i vigili del fuoco di Verbania

Attimi di tensione poco prima delle 13 di oggi, 25 aprile, nelle acque antistanti il molo di Pallanza (frazione di Verbania), dove si è verificata una collisione tra un’imbarcazione privata e un battello di linea in partenza. A rimanere coinvolti un uomo e una donna a bordo del natante: l’uomo è finito in acqua in seguito all’urto, mentre la donna, rimasta sul mezzo, ha riportato una ferita ad un arto.

Sul posto è prontamente intervenuta la squadra nautica dei vigili del fuoco del comando di Verbania, che ha tratto in salvo entrambe le persone e ha provveduto a trainare a riva l’imbarcazione danneggiata. Contestualmente, un’ambulanza del 118, allertata da terra, ha preso in cura i due feriti.

Restano da chiarire le cause dell’incidente, su cui sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato intervenuta sul luogo dello scontro.