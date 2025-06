Esce a pesca e non rientra: morto 41enne nel Rio Gaggiolo, fiume del Vco

Introno alle 23.30 della scorsa notte la Stazione del Soccorso Alpino di Omegna è stata allertata per un mancato rientro di un pescatore di 41 anni di Arzo di Casale Corte Cerro. Le ricerche iniziate già in tarda serata da parte dei famigliari, non avevano dato esito e sono quindi stati allertati i soccorsi.

IL CORPO NEL FIUME

Soccorso Alpino Civile, Sagf, Vigili el fuoco e gruppo ricerca della Protezione Civile provinciale. Le ricerche si sono concentrate nei torrenti di solita frequentazione per la pesca ed intorno alla una di notte è stato rinvenuto il corpo senza vita di R.F. nella acque del Rio Gaggiolo.

UN SECONDO INTERVENTO

Intorno alle 3.30 anche la Stazione di Vigezzo è intervenuta per il recupero di un alpigiano di origine tedesca, che ha accusato un malore. Intervento concluso alle 6.00 con la consegna del paziente all’ambulanza. La folta vegetazione non ha permesso all’elicottero in volo notturno, inviato sul posto in prima battuta, di individuare l’infortunato.