Il Varesotto partecipa al lutto: ecco dove seguire i funerali di Papa Francesco

Cominciano alle 10 di oggi, sabato 26 aprile, sul sagrato della Basilica di San Pietro a Roma i funerali di Papa Francesco: la cerimonia viene trasmessa in diretta su diverse emittenti televisive italiane, tra cui Rai 1, che inizierà la copertura speciale alle 8:25, e Canale 5, con uno speciale del Tg5 a partire dalle 8:45, ma è disponibile anche in streaming attraverso il canale YouTube ufficiale del Vaticano, che ha avviato una diretta fin dall’annuncio della sua morte.

Per chi vuole vedere però la cerimonia in una forma comunitaria, in provincia di Varese ci saranno diversi momenti e luoghi per farlo: saranno infatti allestiti spazi pubblici a Varese, Saronno e Gallarate per permettere ai fedeli di partecipare collettivamente all’evento.

A Varese, il Decanato ha previsto tre luoghi dove sarà possibile seguire la cerimonia in diretta alle ore 10. Si tratta della Chiesa di Santa Maria a San Fermo, della Cripta dei Santi Pietro e Paolo a Masnago e della Chiesa di San Massimiliano Kolbe in Viale Aguggiari. Tutti i dettagli si trovano qui: Varese partecipa ai funerali di Papa Francesco.

A Saronno sarà possibile seguire il funerale presso il Cinema Silvio Pellico, a partire dalle 9:30 con un momento di preghiera, seguito dalla diretta del Centro Televisivo Vaticano. L’iniziativa è descritta nel dettaglio qui: Diretta al Cinema Silvio Pellico di Saronno.

Anche a Gallarate ci sarà un momento condiviso con la trasmissione del funerale al Cinema delle Arti, a partire dalle 10:00. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti. Maggiori informazioni sono disponibili qui: Funerale in diretta al Cinema delle Arti di Gallarate.