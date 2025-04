Giornata agitata per i soccorritori del 118: quattro aggressioni in poche ore tra Varese e Legnano

È stato un 25 aprile intenso per i soccorritori del 118 tra il Varesotto e l’Alto Milanese, con quattro episodi di violenza registrati nel giro di poche ore.

Le prime informazioni fornite indicano che nessuna delle aggressioni ha avuto conseguenze gravi, ma si tratta comunque di una situazione non usuale, un “caso” che oggi ha colpito tutta la provincia e il legnanese.

Legnano: giovane donna aggredita in via Giusti

Il primo episodio è avvenuto a Legnano, poco prima di mezzogiorno. Alle 11:42, in via Giuseppe Giusti 27, i soccorsi sono intervenuti per un’aggressione ai danni di una donna di 28 anni. La segnalazione è arrivata con codice giallo e ha comportato l’invio di un’ambulanza della Croce Rossa, che ha trasportato la paziente all’ospedale di Legnano: fortunatamente, in seguito a maggiori verifiche, è stata registrata come codice verde, quello di minima gravità. Per l’aggressione, sono stati allertati anche gli agenti della Questura di Milano e il 113.

Varese, via Magenta: ferito un uomo di 32 anni

Nel pomeriggio, alle 16:19, un secondo episodio è stato segnalato in via Magenta a Varese, all’angolo di via Medaglie d’Oro e all’inizio di piazza Repubblica. La persona coinvolta, in questo caso, è un uomo di 32 anni. Il ferito, che dopo le prime informazioni è stato considerato in codice rosso, quello di massima gravità, è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Varese.

Cascina Costa e Solbiate Arno: due interventi in rapida successione

Le ultime due segnalazioni sono giunte quasi in contemporanea alla fine del pomeriggio. Alle 18:18 in località Cascina Costa di Samarate, più precisamente in via Antonio Gramsci, i soccorritori sono accorsi per una chiamata che ha visto un uomo di 43 anni vittima di un’aggressione. L’ambulanza della Croce Rossa ha preso in carico l’intervento, mentre sono stati allertati i Carabinieri di Busto Arsizio. L’aggredito è stato trasportato all’ospedale di Gallarate con un codice verde, meno grave di quello della partenza, inizialmente giallo.

Pochi minuti dopo, alle 18:31, un altro episodio si è verificato a Solbiate Arno, in via Sant’Agata 1. La quarta aggressione della giornata è stata ai danni di un uomo di 41 anni: la missione, ancora in corso, è partita con la massima gravità, ossia il codice rosso ma si è fortunatamente rivelata molto più lieve: dopo le prime valutazioni l’aggredito è stato considerato infatti un “codice verde”. L’intervento ha visto la collaborazione dei Carabinieri di Gallarate.