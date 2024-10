In corso le ricerche per trovare il cadavere di una persona nell’Olona

Il corpo senza vita di una persona, è stato avvistato la sera di sabato 19 ottobre galleggiare nelle acque del fiume Olona. Le ricerche sono iniziate alle 16 a Canegrate per la precisione in via Magenta e sono poi proseguite a Nerviano all’altezza del ponte di via Toniolo dove sono state interrotte a causa della mancanza di luce. Impegnati i Vigili del Fuoco di Legnano con il Nucleo Saf di Milano. Sul posto era anche intervenuti i carabinieri della Stazione di Parabiago.

Il cadavere, vista anche la portata corso d’acqua, aumentata in questi giorni di pioggia, si è inabissato. La forza del fiume lo sta portando altrove, oppure i rovi lo stanno trattenendo. In ogni caso le ricerche per trovare il corpo stanno continuando. I Vigili del fuoco di Milano, anche con l’elicottero, stanno controllando l’area interessata e stanno anche cercando nel canale Villoresi all’altezza del collegamento con il fiume Olona. Le ricerche sono ancora in corso in più punti del fiume e dureranno per tutta la giornata.