Rissa in stazione a Gallarate, sangue sotto ai portici

Serata agitata nella zona della stazione di Gallarate: poco prima alle 22 di martedì è scoppiata una rissa in piazza Giovanni XXIII, con molte persone coinvolte (una decina almeno, dice un testimone) e con una “ripresa” dopo che le acque si erano calmate (foto di repertorio).

Sul posto sono intervenute le unità dei carabinieri, oltre a due ambulanze della Croce Rossa di Gallarate e di Busto, per prestare soccorso a tre persone – due ragazzi di 16 e 26 anni e una ragazza di 22 che avevano bisogno di aiuto e che sono restate in posto. Sono finiti in ospedale, almeno uno con ferite serie anche se non in pericolo di vita.

Lo scontro ha coinvolto ragazzi Nordafricani e africani, c’erano anche alcuni ragazze, racconta un altro testimone. “Un ragazzo si è preso una bottigliata in faccia ed era pieno di sangue, è arrivato qui sotto i portici. Ma non c’entrava nulla con la rissa”.

Calmatesi le acque, dopo una decina di minuti c’è stato un secondo momento di “ripresa” della rissa, fermata dai carabinieri.

Sotto il portico della piazza si riconoscono le gocce di sangue lasciate da una persona: ce le mostra Mohammed Noor, il commerciante bangladese che ha i due negozi di alimentari e di elettronica ed è “osservatore” preoccupato di quanto avviene sulla piazza.

La lunga scia di gocce di sangue sotto i portici

Un altro testimone che abita in zona racconta anche di aver incrociato in via Cesare Beccaria un ragazzo che si allontanava ferito dal luogo della rissa, sorretto da un altro amico e dolorante. “Non si reggeva neppure in piedi”.

Le persone che hanno chiamato il 118 alle 22.15 hanno poi atteso in via Beccaria, dove sono appunto arrivate le ambulanze.