Cinque dirigenti in partenza dalle scuole varesine: hanno scelto il trasferimento in Sicilia

Sono cinque i dirigenti scolastici di istituti nel Varesotto che hanno chiesto il trasferimento per il prossimo anno in un’altra regione. Tutti hanno scelto la Sicilia. In Lombardia le domande di mobilità tra regioni sono state in tutto 14.

Le scuole che salutano i propri dirigenti sono il comprensivo De Amicis di Castronno, il comprensivo Bertacchi di Busto Arsizio, il comprensivo De Gasperi di Caronno Pertusella. Lasciano anche la dirigente dell’IC Croce di Ferno e il dirigente dell’istituto superiore Montale di Tradate.