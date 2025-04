Allagamenti e frane tra Induno Olona e valganna, Autolinee Varesine annuncia ritardi e soppressioni

A causa del nubifragio che nella serata di oggi mercoledì 23 aprile, si è fortemente concentrato sulla zona tra Induno Olona e la Valganna, Autolinee comunica che e linee extraurbane N10/N11 (Varese-Ghirla-Luino/Ponte Tresa) sono fortemente condizionate da una frana in Valganna nei pressi delle Grotte: sono possibili forti ritardi e mancate coincidenze.

La corsa delle 20.25 da Varese effettuerà il percorso via Brinzio (no fermate di viale Ippodromo e viale Valganna); la corsa delle 20.25 da Luino non sarà effettuata.

La linea urbana P di Autolinee Varesine non raggiunge il capolinea di Olona: prima fermata utile quella di viale Valganna (Ferraris).