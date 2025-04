Ultimo tango della Pro Patria in casa della Pergolettese, poi i playout

Ultimo 90 minuti di stagione regolamentare, poi sarà il momento della verità, quello dei playout. Ma per arrivare al doppio confronto valido per la salvezza nelle migliori condizioni, fisiche e soprattutto mentali, la Pro Patria – in attesa di scoprire chi sarà l’avversaria di maggio – è chiamata a fare una buona prestazione in casa della Pergolettese, sulla scia del portentoso secondo tempo messo in atto contro il Lumezzane (a referto quattro goal in venti minuti quando mai in stagione i tigrotti avevano segnato quattro reti in una singola partita).

Dopo la partita a poker giocata in solitario (o quasi) da Beretta, venerdì 25 aprile, ore 16:30, al Voltini di Crema si alza il sipario sull’ultimo tango di campionato, un appuntamento paradossalmente ancora più “infallibile” proprio per i padroni di casa, i canarini gialloblu(39 punti), non ancora sicuri della salvezza diretta, dal momento che il vantaggio su Pro Vercelli (37) e Triestina (36) è rispettivamente di 2 e 3 punti.

PERGOLETTESE, QUASI SALVA MA SEMPRE SCONFITTA NELLE ULTIME CINQUE

Se l’avvio di campionato era stato a dir poco difficoltoso, iniziato nel peggiore dei modi prima ancora di ferragosto con l’eliminazione in Coppa Italia a mano proprio de tigrotti di Busto Arsizio, sotto la guida del subentrato Curioni la “Pergo” è riuscita, a differenza della Pro Patria, già dall’autunno a risalire lentamente la china e uscire dalla zona playout in maniera pressoché stabile tra febbraio e marzo. Ma con l’arrivo della primavera qualcosa, forse lo scotto per la rincorsa, si è inceppato nei gialloblu, che oggi rimpiangono le cinque sconfitte consecutive arrivate nell’ultimo mese e mezzo. Sarebbe infatti bastato appena un punto all’interno di questa crisi di risultati per disputare la partita contro la Pro Patria senza particolari ansie. Scenario che tra l’altro avrebbe aiutato anche i bustocchi, in campo con l’obiettivo di trovare il miglior posizionamento possibile per gli spareggi.

TRA ASSENZE E SQUALIFICHE, MA C’E’ OTTIMISMO PER I PLAYOUT

Chi, come suo solito, non guarda in casa degli avversari, tanto meno ne parla pubblicamente, è Massimo Sala, che per le terza settimana consecutiva sostituisce nella sala stampa Adamo Cocco di Busto Arsizio Massimiliano Caniato. Il mister in seconda non cambia infatti canovaccio nel presentare una partita a cui i tigrotti, già matematicamente certi dei playout, arrivano con parecchie defezioni, tra infortuni – Mehic ancora out, Toci assente e Barlocco indisponibile dopo il forfait di venerdì scorso – e squalificati, con Coccolo, Ferri e Pitou che dovranno scontare la rispettive somme di ammonizioni. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, di positivo c’è la possibilità di ritrovarli tutti, o quasi, a maggio, in campo dal primo minuto e con la fedina penale ripulita per il doppio confronto. A proposito di sconti di pena e di espiazioni, dopo il “morso” che ha tinto di rosso il finale di partita contro l’Atalanta Under 23, ritorna tra i convocati in biancoblu Raffaele Alcibiade. Per lui la squalifica era infatti stata ridotta dalle iniziali quattro giornate a tre.

SALA: “ARRIVIAMO DA UN’OTTIMA SETTIMANA”

Così Sala a proposito della trasferta di Crema: «Abbiamo fatto un’ottima settimana di allenamento. I ragazzi si sono preparati nel migliore dei modi. Abbiamo qualche defezione e parecchi squalificati ma noi affronteremo questa partita come abbiamo fatto con il Lumezzane e quelle prima ancora. Lo faremo nella stessa identica maniera».

“HO CHIESTO AI RAGAZZI CATTIVERIA AGONISTICA”

«Non mi piace parlare delle altre squadre, preferisco guardare in casa nostra – conclude Sala -. Dobbiamo ottenere il risultato per avanzare di qualche posizione in classifica. Ci aspetta una bella gara. Ho chiesto ai ragazzi aggressività e cattiveria agonistica. Uscire da questa situazione senza essere passivi, dando il meglio in ogni situazione. Dovremmo adattarci anche alla luce di squalifiche e infortuni. Chi scenderà in campo darà il suo meglio. I diffidati? Dobbiamo valutare bene tutte le situazioni. Noi dobbiamo fare di tutto per arrivare al nostro obiettivo. Sono sicuro che chi giocherà ed entrerà a partita in corso darà il meglio. In ogni singolo giocatore ho visto la voglia di partecipare».