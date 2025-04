Magico Beretta: poker al Lumezzane, la Pro Patria prenota il posto per i playout

I playout nel segno di Beretta. In poco meno di venti minuti, dal 58′ al 78′, l’attaccante realizza uno straordinario poker che permette alla Pro Patria di mettere KO il Lumezzane per 4-1 (dopo il poker del bomber per i valgobbini accorcerà Corti per il sigillo definitivo) e di staccare il biglietto biancoblu per gli spareggi dei playout.

Nonostante la sconfitta il Lumezzane raggiunge la salvezza, lasciando invariato il distacco di 4 punti sulla Pro Vercelli.

PRO PATRIA-LUMEZZANE 4-1 (0-0)

Reti: 12′ st Beretta (PPA), 30′ st Beretta (PPA), 33′ st rig. Beretta (PPA), 34′ st Beretta (PPA), 36′ st Corti (LUM)

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida; Bashi, Cavalli (1′ st Reggiori), Coccolo; Somma, Ferri, Mallamo (41′ st Palazzi), Barlocco (1′ st Piran); Pitou, Rocco (17′ st Citterio); Beretta (44′ st Toci). A disposizione: Pratelli, Curatolo, Nicco. Citterio, Renault Vaglica, Terrani. Allenatore: Caniato.

Lumezzane (3-5-2): Carnelos; Pisano, Dalmazzi, Pittino (17′ st Piga); Moscati (44′ st Regazzetti), Tenkorang (17′ st Tremolada), Taugourdeau, Malotti, Pagliani; Corti, Iori (24′ st Pannitteri). A disposizione: Ottolini, Pogliano, D’Agostino, Scanzi, Ferro, Baldini. Allenatore: Paci.

Ammoniti: Moscati (LUM), Ferri (PPA), Coccolo (PPA), Pitou (PPA), Pagliari (LUM), Carnelos (LUM)

Arbitro: Angelillo di Nola

Collaboratori: Scribani di Agrigento e Leotta di Acireale

IV Ufficiale: Tassano di Chiavari