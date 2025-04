Beretta si porta a casa il pallone: “Dopo Vercelli volevamo tutti questa vittoria. Il “poker”? Grazie anche ai compagni”

In sala stampa Beppe Le Noci, che sostituiva gli acciaccati Caniato e Sala, parla della vittoria per 4-1 sul Lumezzane. Un risultato che permette alla Pro Patria di qualificarsi ai playout e ai valgobbini, nonostante la sconfitta, di raggiungere la salvezza. Spazio in sala stampa anche per bomber Giacomo Beretta, indiscusso mvp della gara grazie al poker realizzato in venti minuti, con tre goal in meno di 5 minuti.

LE NOCI 1 – Faccio i complimenti ai ragazzi, una partita straordinaria: soprattutto nel secondo tempo. Magari nella prima frazione non è andata benissimo ma dopo i ragazzi sono usciti alla grande. Ogni partita è fatta di episodi, che possono condizionare l’andamento. Oggi aver sbloccato la partita è stata una bella iniezione di fiducia. Venivamo dal brutto colpo subito settimana scorsa all’ultimo minuto. Non l’unico della stagione. Oggi penso che questa difficoltà un po’ si sia vista nel primo tempo, quando abbiamo incontrato una squadra chiusa, fisica che concedeva poco e che ci ha messo in difficoltà sulle seconde palle. Abbiamo rischiato comunque poco, se non per il palo da fuori area, ma non siamo riusciti tanto nella gestione della palla. Il secondo tempo è andato meglio, il goal ci ha dato l’entusiasmo di andare oltre.

LE NOCI 2 – Questo è un periodo in cui le partite sono sempre più importanti e pesanti. Soprattutto quando si è obbligati a fare risultati e rincorrere. Non è semplice ogni volta essere al 100% per più di 90 minuti. Credo che un po’ di peso dell’importante della partita lo si sia percepito. Il goal dopo ci ha dato la carica.

LE NOCI 3 – I playout? Abbiamo raggiunto quest’obiettivo. Adesso pensiamo alla prossima partita: dobbiamo fare una grande partita e provare a vincere anche quella. Può ancora succedere qualcosa di importante, per prepararci al meglio ai playout.

BERETTA 1 – Innanzitutto devo ringraziare la squadra, senza di loro il goal non li avrei fatti. Penso sia stata una reazione di rabbia di tutta la squadra. Volevamo fortemente questa vittoria, l’abbiamo ottenuta. Sono contentissimo per i quattro goal, non mi era mai capitato in carriera. La cosa fondamentale però è la vittoria, non era facile dopo il pareggio di Vercelli, qualche scoria l’avevamo ancora. La vittoria però ha portato via tutto. Siamo convinti di affrontare la prossima partita e poi i playout con grande determinazione.

BERETTA 2 – Subire il 2-2 a Vercelli non è stato semplice. Oggi era una partita difficile ma dopo il goal ci siamo sbloccati e tutto è stato più facile. Abbiamo trovato il raddoppio e poi il terzo goal quasi subito ed è andato tutto in discesa. Ma è stato difficile prima sbloccarla.

BERETTA 3 – Il goal più difficile stasera? Direi il primo. Sullo 0-0 c’era tensione, la palla mi era arrivata lì, rimbalzando. Dovevo concentrarmi tanto sulla palla, mirare alla porta e tirare forte. Il rigore? E’ sempre difficile andare sul dischetto. Venivo da un rigore sbagliato, che è pesato. Oggi sono contento che sia andata bene e di averlo tirato meglio.