Uyba ko a Chieri: 3-0 nel recupero dei Playoff Challenge
Le biancorosse restano a quota 2: decisivo il finale del primo set, poi dominio delle padrone di casa. Gennari unica in doppia cifra
Al Pala Fenera di Chieri la Eurotek Laica Uyba esce sconfitta per 3-0 contro la Reale Mutua Fenera nel recupero della prima giornata dei Playoff Challenge, rimanendo ferma a quota 2 in classifica. La formazione guidata da Enrico Barbolini ha lottato, senza però riuscire a contrastare con continuità la solidità della squadra di casa, soprattutto a causa di un secondo set decisamente opaco che ha indirizzato la gara.
L’inizio era stato incoraggiante, con le farfalle avanti per tutto il primo parziale grazie a una positiva Valeria Battista, autrice di 7 punti nel set, prima di subire nel finale, dopo non aver concretizzato due set ball, la rimonta firmata dalla coppia Kunzler – Nemeth. Da quel momento Chieri ha preso in mano il controllo del match, dominando il secondo set e mantenendo il vantaggio anche nel terzo, nonostante il tentativo di reazione della UYBA con gli ingressi di Dana Schmit e Valentina Diouf. Nel finale, l’accelerazione decisiva di Nemeth e Nervini ha chiuso i conti. Tra le padrone di casa da segnalare la grande prova del libero Ilaria Spirito, MVP della gara, e i 14 punti a testa di Nervini e Nemeth. Per la UYBA, unica in doppia cifra Alessia Gennari con 12 punti, seguita da Josephine Obossa e Valeria Battista con 9. Prossima partita per la UYBA lunedì 30 marzo alle 20 con Firenze. Biglietti qui: https://volleybusto.
LA PARTITA
La UYBA parte con Seki in diagonale a Obossa, Eckl e Torcolacci al centro, Gennari e Battista in banda e Pelloni libero. L’avvio è equilibrato, con le due squadre a contatto fino al 7-7, poi sono le biancorosse a provare il primo allungo grazie a Battista. Busto prende qualche punto di margine con Torcolacci e Obossa, arrivando fino al +4 (15-19), ma Chieri reagisce con Nervini e Kunzler, tornando rapidamente sotto fino al 19-20.
Nel finale il set si gioca punto a punto: la UYBA conquista due set ball con Battista e Torcolacci, ma non riesce a chiudere. Nemeth annulla entrambe le occasioni e, dopo un equilibrio prolungato, sono ancora Kunzler e Nemeth a firmare l’allungo decisivo per il 28-26.
Nel secondo set Chieri prende subito il controllo. Dopo un avvio ancora combattuto, le padrone di casa allungano con Cekulaev, Kunzler e Nemeth, costringendo Barbolini a fermare il gioco. La UYBA prova a restare in partita, ma la difesa di Spirito e l’efficacia offensiva delle piemontesi scavano un divario sempre più ampio. Il parziale scivola così nelle mani di Chieri, che chiude senza difficoltà 25-16.
Nel terzo set regna inizialmente l’equilibrio, ma è ancora Nervini a trovare il primo break. Sul turno di servizio di Cekulaev le padrone di casa allungano con decisione (11-4), mentre Barbolini prova a cambiare inserendo Schmit e Diouf. Proprio Diouf impatta bene sulla gara e, insieme a qualche errore di Chieri, consente alla UYBA di accorciare fino al 14-10. Le biancorosse provano a rientrare anche con un muro di Gennari e un ace di Eckl, arrivando fino al 20-18, ma nel finale la Fenera gestisce con lucidità e chiude 25-21 con Nervini.
Alessia Gennari: “Oggi si è vista una grossa superiorità di Chieri, soprattutto negli ultimi due set. Peccato per il finale del primo parziale, perché eravamo partite bene, con pochi errori, riuscendo a tenerle sotto per gran parte del set. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti: Chieri ha un gioco molto veloce e se non riusciamo a spostarla un pochino in ricezione diventa difficile riuscire a giocarci alla pari. Grandi complimenti alle nostre avversarie stasera”.
Il tabellino della partita
Reale Mutua Fenera Chieri – Eurotek Laica UYBA 3-0 (28-26, 25-16, 25-21)
Reale Mutua Fenera Chieri: Antunovic, Degradi, Kunzler 10, Spirito (L), Ferrarini ne, Bonafede ne, Alberti 6, Van Aalen 3, Nervini 14, Bah ne, Cekulaev 8, Dambrink 3, Arbore ne. All. Negro, 2° Mallia.
Eurotek Laica UYBA: Battista 9, Pelloni (L), Gennari 12, Metwally ne, Seki, Schmit 1, Diouf 5, Parlangeli, Obossa 9, Eckl 4, Torcolacci 5, Boldini ne, Parra ne, Booth ne. All. Barbolini, 2° Lualdi.
Arbitri: Clemente – Simbari
Note:
Durata: 27′, 21′, 27′. Tot. 1h 22′
Spettatori: 751
Reale Mutua Fenera Chieri: Battute vincenti 0, battute errate 13, muri 7, attacco 46%, ricezione 60%, errori 18.
Eurotek Laica UYBA: Battute vincenti 1, battute errate 9, muri 1, attacco 38%, ricezione 48%, errori 20.
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