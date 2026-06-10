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Busto Arsizio/Altomilanese

Traffico intenso sull’A8 verso Milano: code tra Busto Arsizio e il capoluogo

Mattinata difficile per gli automobilisti diretti verso Milano. Segnalati rallentamenti e code in più punti dell’Autolaghi. Resta inoltre chiusa l’entrata di Gallarate per lavori. I lavori sulle tratte ferroviarie che rendono difficoltoso il tragitto dei pendolari

Generico 08 Jun 2026

Mattinata di traffico sostenuto sull’Autostrada A8 Milano-Varese, dove si registrano rallentamenti e code in direzione del capoluogo lombardo. Sullo sfondo, anche la raffica di cantieri su alcune tratte ferroviarie di rilevante importanza

La situazione più significativa riguarda, sul piano della viabilità autostradale, il tratto compreso tra Busto Arsizio e Milano Nord, dove dalle prime ore del mattino sono segnalate code a tratti per traffico intenso. I rallentamenti interessano la carreggiata in direzione Milano e stanno causando tempi di percorrenza superiori alla norma per chi si sposta verso la città.

Ulteriori disagi vengono segnalati anche nel tratto finale dell’autostrada. Una coda per traffico intenso è infatti presente tra Fiera Milano e il nodo di collegamento tra l’A8 e l’A4 Torino-Trieste, uno dei punti più congestionati della rete autostradale lombarda nelle ore di punta.

Gli automobilisti diretti a Milano sono quindi invitati a prestare attenzione e a prevedere possibili ritardi nei tempi di viaggio.

Nel frattempo resta in vigore anche una modifica alla viabilità per lavori: l’entrata di Gallarate in direzione Milano è chiusa al traffico e lo resterà fino alle ore 5 del 24 giugno 2026. Per chi deve immettersi in autostrada verso il capoluogo lombardo, il gestore consiglia di utilizzare l’ingresso di Busto Arsizio come alternativa.

La situazione del traffico è in costante evoluzione e potrebbe subire variazioni nel corso della mattinata in base ai flussi di veicoli e all’andamento della circolazione.

Come si accennava esiste una problamatica connessa legata a doppio filo con un possibile incremento viabilistico dovuto ai cantieri sulle linee ferroviarie. Per lavori di potenziamento infrastrutturale, dal 7 giugno al 5 luglio sarà completamente sospesa la circolazione sulle tratte Gallarate-Varese-Porto Ceresio e Malpensa-Varese-Stabio.

Le linee impattate sono quattro: la S5 Varese-Milano-Treviglio, la Milano-Gallarate-Porto Ceresio, la TILO S40 Como-Mendrisio-Varese, la TILO S50 Biasca/Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa.

Dal 7 al 13 giugno sarà sospesa la circolazione anche tra Gallarate e Rho, una delle tratte più trafficate d’Italia. È la prima delle due tranche di lavori che RFI ha programmato sulla Milano-Domodossola nel mese di giugno (la seconda è in calendario nel weekend 27-29 giugno).

A questa situazione si sommano anche altri cantieri ferroviari nel medesimo periodo.

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Pubblicato il 10 Giugno 2026
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