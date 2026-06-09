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Andrea Pellicini svela la nuova giunta di Luino

Cinque assessori compongono l'esecutivo guidato da Andrea Pellicini, con Alessandro Casali nel ruolo di vicesindaco

luino 2015

Il neo-sindaco Andrea Pellicini ha definito la composizione della nuova giunta comunale di Luino, assegnando le deleghe ai cinque membri della squadra che comporranno l’esecutivo.

Il ruolo di vicesindaco è affidato a Alessandro Casali, che assume anche la gestione delle politiche sociali e della polizia locale.

I quattro assessori scelti per affiancare il sindaco si ripartiscono i restanti settori dell’amministrazione. A Alessandra Brignoli vanno le deleghe a cultura e turismo, mentre Paolo Gobbato riceve l’incarico per la manutenzione, il verde pubblico, l’ecologia e il progetto frazioni.

La delega all’istruzione e alle politiche giovanili spetta a Roberta Taldone. Infine, Vincenzo Liardo si occuperà di bilancio e affari generali.

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Pubblicato il 09 Giugno 2026
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