Andrea Pellicini svela la nuova giunta di Luino
Cinque assessori compongono l'esecutivo guidato da Andrea Pellicini, con Alessandro Casali nel ruolo di vicesindaco
Il neo-sindaco Andrea Pellicini ha definito la composizione della nuova giunta comunale di Luino, assegnando le deleghe ai cinque membri della squadra che comporranno l’esecutivo.
Il ruolo di vicesindaco è affidato a Alessandro Casali, che assume anche la gestione delle politiche sociali e della polizia locale.
I quattro assessori scelti per affiancare il sindaco si ripartiscono i restanti settori dell’amministrazione. A Alessandra Brignoli vanno le deleghe a cultura e turismo, mentre Paolo Gobbato riceve l’incarico per la manutenzione, il verde pubblico, l’ecologia e il progetto frazioni.
La delega all’istruzione e alle politiche giovanili spetta a Roberta Taldone. Infine, Vincenzo Liardo si occuperà di bilancio e affari generali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.