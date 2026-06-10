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Gallarate/Malpensa

Autobus sostitutivi tra Gallarate e Rho: ecco i punti di fermata

Previsti lavori per diverse settimane su varie linee. Non sempre le fermate sono accanto alle stazioni: verificate

autobus pullman amsc gallarate

Dal 7 giugno e ancora fino al 13 la linea Gallarate-Rho è sospesa per lavori e nelle settimane successive rimangono chiuse anche la Gallarate-Varese-Porto Ceresio/Stabio e la Gallarate-Arona-Domodossola.

Le persone dirette a Milano da Gallarate possono utilizzare i treni per Milano Centrale che usano la linea per Malpensa-Saronno, ma per gli altri sono disponibili gli autobus sostitutivi messi a disposizione da Trenord sulle diverse linee.
Le fermate si trovano solitamente di fronte alle stazioni, salvo in alcuni casi in cui il punto di fermata è poco distante o sulla strada principale (vale in particolare per le stazioni intermedie della Gallarate-Varese.

Ecco il dettaglio:

Autobus sostitutivi linea Gallarate-Rho-Milano

Gallarate: piazza Giovanni XIII, prima dell’edificio della stazione, in alto verso via Ferni

Busto Arsizio: piazza Volontari della Libertà

Legnano: piazza Enrico Butti

Canegrate: via Volontari della Libertà

Parabiago: piazza Stefano Pisoni, lato dietro della stazione

Vanzago-Pogliano: piazza 25 aprile

Rho: piazza della Libertà

Autobus sostitutivi linea Varese-Gallarate

Varese: piazza Trieste 1 antistante stazione

Gazzada Schianno: nei pressi del ristorante “da Serafino” – Piazza S. Bernardino, 1, 21045 Gazzada Schianno VA

Albizzate: incrocio via Mazzini / via Matteotti, Albizzate, VA

Cavaria: incrocio via Ronchetti / via Stazione, Cavaria con Premezzo, VA

Autobus sostitutivi linea Varese-Porto Ceresio

Induno Olona: via Pavia nei pressi della stazione
Arcisate: di fronte stazione, via Roma

Bisuschio: nei pressi dell’istituto scolastico, via Roma

Porto Ceresio: antistante stazione, via Mazzini 43

Autobus sostitutivi linea Varese-Stabio

Stabio: via Monte Generoso, in prossimità dell’incrocio con via Elvezia

Autobus sostitutivi linea Gallarate-Domodossola (elenco solo fino ad Arona)

Casorate Sempione: antistante stazione, statale 33 del Sempione

Somma Lombardo: fermata FNMA, vicino alla rotonda – Via Milano

Vergiate: via Dante Alighieri, fermata Zappa, Vergiate

Sesto Calende: fronte stazione, Piazza Stazione

Dormelletto: antistante stazione

Arona: antistante stazione

L’elenco completo degli autobus sostitutivi si trova qui

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Pubblicato il 10 Giugno 2026
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