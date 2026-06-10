Autobus sostitutivi tra Gallarate e Rho: ecco i punti di fermata
Previsti lavori per diverse settimane su varie linee. Non sempre le fermate sono accanto alle stazioni: verificate
Dal 7 giugno e ancora fino al 13 la linea Gallarate-Rho è sospesa per lavori e nelle settimane successive rimangono chiuse anche la Gallarate-Varese-Porto Ceresio/Stabio e la Gallarate-Arona-Domodossola.
Le persone dirette a Milano da Gallarate possono utilizzare i treni per Milano Centrale che usano la linea per Malpensa-Saronno, ma per gli altri sono disponibili gli autobus sostitutivi messi a disposizione da Trenord sulle diverse linee.
Le fermate si trovano solitamente di fronte alle stazioni, salvo in alcuni casi in cui il punto di fermata è poco distante o sulla strada principale (vale in particolare per le stazioni intermedie della Gallarate-Varese.
Ecco il dettaglio:
Autobus sostitutivi linea Gallarate-Rho-Milano
Gallarate: piazza Giovanni XIII, prima dell’edificio della stazione, in alto verso via Ferni
Busto Arsizio: piazza Volontari della Libertà
Legnano: piazza Enrico Butti
Canegrate: via Volontari della Libertà
Parabiago: piazza Stefano Pisoni, lato dietro della stazione
Vanzago-Pogliano: piazza 25 aprile
Rho: piazza della Libertà
Autobus sostitutivi linea Varese-Gallarate
Varese: piazza Trieste 1 antistante stazione
Gazzada Schianno: nei pressi del ristorante “da Serafino” – Piazza S. Bernardino, 1, 21045 Gazzada Schianno VA
Albizzate: incrocio via Mazzini / via Matteotti, Albizzate, VA
Cavaria: incrocio via Ronchetti / via Stazione, Cavaria con Premezzo, VA
Autobus sostitutivi linea Varese-Porto Ceresio
Induno Olona: via Pavia nei pressi della stazione
Arcisate: di fronte stazione, via Roma
Bisuschio: nei pressi dell’istituto scolastico, via Roma
Porto Ceresio: antistante stazione, via Mazzini 43
Autobus sostitutivi linea Varese-Stabio
Stabio: via Monte Generoso, in prossimità dell’incrocio con via Elvezia
Autobus sostitutivi linea Gallarate-Domodossola (elenco solo fino ad Arona)
Casorate Sempione: antistante stazione, statale 33 del Sempione
Somma Lombardo: fermata FNMA, vicino alla rotonda – Via Milano
Vergiate: via Dante Alighieri, fermata Zappa, Vergiate
Sesto Calende: fronte stazione, Piazza Stazione
Dormelletto: antistante stazione
Arona: antistante stazione
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