Incidente sull’A8 tra Busto Arsizio e Origgio Ovest: code in direzione Milano

Traffico rallentato questa mattina, giovedì 11 giugno, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese a causa di un incidente stradale avvenuto in direzione Milano. Secondo le informazioni disponibili, il sinistro si è verificato intorno alle 8 al chilometro 16 dell’autostrada e ha coinvolto due automobili.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, una donna di 36 anni, un uomo di 32 e uno di 38 . Sul posto sono stati allertati gli agenti della Polizia Stradale di Novate e un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Legnano, inviata dalla centrale operativa Soreu Laghi.

A seguito dell’incidente, Autostrade per l’Italia ha segnalato una coda nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Origgio Ovest, in direzione Milano.