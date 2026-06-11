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Busto Arsizio/Altomilanese

Incidente sull’A8 tra Busto Arsizio e Origgio Ovest: code in direzione Milano

Tre persone sono rimaste coinvolte nello scontro avvenuto al chilometro 16 dell’A8. Il traffico si è riversato sulla Saronnese

Ambulanza generica 2024

Traffico rallentato questa mattina, giovedì 11 giugno, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese a causa di un incidente stradale avvenuto in direzione Milano. Secondo le informazioni disponibili, il sinistro si è verificato intorno alle 8 al chilometro 16 dell’autostrada e ha coinvolto due automobili.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, una donna di 36 anni, un uomo di 32 e uno di 38 . Sul posto sono stati allertati gli agenti della Polizia Stradale di Novate e un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Legnano, inviata dalla centrale operativa Soreu Laghi.

A seguito dell’incidente, Autostrade per l’Italia ha segnalato una coda nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Origgio Ovest, in direzione Milano.

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Pubblicato il 11 Giugno 2026
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