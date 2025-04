Serie C, Pro Patria – Lumezzane: la partita in diretta

La Pro Patria si prepara a vivere una delle serate più importanti della stagione: questa sera, venerdì 18 aprile, allo stadio “Speroni”, i biancoblu affrontano il Lumezzane nell’ultimo impegno casalingo della regular season, con l’obiettivo di tenere vive le speranze salvezza. Terzultimi con 31 punti, i tigrotti di Busto Arsizio devono vincere per evitare lo spettro della retrocessione diretta, ad oggi scenario complesso ma matematicamente ancora possibile. Per l’occasione, la società ha lanciato la promozione con i biglietti in curva a 1€ e nei distinti a 5€ , con l’obiettivo di riempire gli spalti e contare sul sostegno del pubblico come dodicesimo uomo. Il Lumezzane, a secco di vittorie dal 25 gennaio cerca invece i punti decisivi per chiudere i conti salvezza, che potrebbe arrivare anche in caso di mancata vittoria della Pro Vercelli contro la FeralpiSalò.

Fischio di inizio alle ore 20: in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuto.