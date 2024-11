Trieste, scontri dopo la partita di basket: ferite quattro persone

Al termine della partita del PalaTrieste (foto), dove la Openjobmetis è stata travolta dai padroni di casa per 107-81, sono avvenuti alcuni scontri all’esterno dell’impianto sportivo giuliani provocati, secondo le prime testimonianze, da un gruppetto di ultras provenienti da Varese e da Udine.

La ricostruzione del quotidiano “Il Piccolo” spiega che una ventina di ultras varesini e udinesi (le due curve anni fa avevano dato vita a un gemellaggio) avrebbero lasciato le tribune nel corso dell’ultimo periodo di gioco per appostarsi all’esterno del palazzetto. A quel punto sarebbe stato acceso un fumogeno prima di dare vita ad alcune aggressioni a colpi di bastone nei confronti dei tifosi di casa.

Secondo quanto scritto dai supporters giuliani sui social network (anche nei commenti alla pagina Facebook della Pallacanestro Varese), l’uscita presa di mira non è stata quella degli ultras triestini ma piuttosto quella di un settore frequentato da tifosi normali. “Il Piccolo” parla di tre feriti lievi tra gli spettatori del match e di una poliziotta che, a sua volta, avrebbe riportato alcune contusioni.

AGGIORNAMENTO delle 21.50 – Il numero di quattro feriti non gravi (tre tifosi e un’operatrice delle forze dell’ordine) è stato confermato a VareseNews dalla Questura di Trieste. Nell’immediatezza dei fatti non sono stati effettuati fermi, ma sono incorso le indagini per stabilire con esattezza l’accaduto e individuare i responsabili.