Caniato dopo la sconfitta: “Eravamo riusciti a rintuzzare la Triestina, c’è molta amarezza”

CANIATO 1 – Eravamo al terzo impegno settimanale e ho voluto rivedere l’assetto e alcuni giocatori. Logicamente queste settimane sono difficili da smaltire anche per le tensioni che ci portiamo dietro visto la classifica. La gara, tutto sommato, si stava indirizzando attraverso un pareggio. Un equilibrio. Un buon palleggio da parte della Triestina ma i due portieri fino al goal non avevano fatto interventi particolari.

CANIATO 2 – Roos ha fatto un intervento determinante che non ha permesso alla nostra squadra di riequilibrare il risultato. C’è molta amarezza, ci aspettavamo di portare qualcosa a casa da questa trasferta. L’ambiente era stimolante, lo stadio è magnifico, l’avversario di qualificato. Noi però eravamo riusciti a rintuzzare al meglio la Triestina.

CANIATO 3 – Si ricomincia con l’atteggiamento giusto, perché l’atteggiamento della squadre nelle ultime settimane è stato positivo.

CAVALLI 1 – È stata una gara equilibrata. Entrambe le squadre ci tenevano molto. Credo che sia stata una partita di Serie C: dura, tosta. Si è decisa su un episodio, purtroppo a nostro favore. Sarebbe banale di dire che andava evitato l’episodio. Prenderemo d’insegnamento, abbiamo ancora sei partite, le dovremo affrontare al massimo.

CAVALLI 2 – Non dobbiamo dimenticare che veniamo da tre partite in una settimana. Abbiamo fatto buone prestazioni. Anche oggi eravamo partiti col piede giusto, con un buon gioco di palla e intensità. Dobbiamo portarci dietro la rabbia di questo goal subito e dalla cose buone fatte oggi per affrontare queste sei partite.