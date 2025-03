La Triestina supera la Pro Patria: una deviazione punisce i biancoblu

(foto d’archivio di Roberta Corradin)

Una di quelle sconfitte davvero difficili da accettare, anche se poi, al triplice fischio, è sempre il campo ad avere ragione. Dopo un’altra gara combattuta metro su metro, pallone su pallone, la Triestina supera e allunga in classifica a +7 sulla Pro Patria grazie a una deviazione su un tiro di Udoh al 73‘.

Gli zero punti raccolti al Nereo Rocco contro l’Alabarda giuliana sono una punizione molto severa per la squadra di Max Caniato che perde così l’imbattibilità difensiva dopo 270′ alla prima conclusione subita nello specchio della porta. La deviazione sposta gli equilibri di una partita fino a quel momento in bilico, in cui la Triestina forse aveva governato di più nel gioco, mentre invece i Tigrotti si erano portati più spesso negli ultimi metri di campo in transizione.

Di occasioni nette entrambe le squadre ne hanno avute poche a causa delle ottime prestazioni delle rispettive retrovie e dai tanti duelli a centrocampo, spesso vinti dalla nuova mediana composta da Ferri e Mehic. La differenza sostanziale del match sta nel fatto che la punizione di Rocco, al 57′, aveva solo gonfiato l’esterno della rete mentre il tiro a rimorchio del subentrato Udoh, arrivato in seguito una discesa di strappo di capitan Correia, ha trovato il petto di Barlocco, ruzzolando oltre la linea di porta e beffando così un incolpevole Rovida.

Lo svantaggio ha anticipato direttamente il triplice fischio di quasi quindici minuti in cui di emozioni se ne sono vissute molto poche se non un tiro di Pitou all’ultimo minuto di recupero parato da Roos nonostante la fulmineità del colpo scoccato dal trequartista francese, partito dalla panchina per lasciare spazio alla gamba di e allo spirito di sacrificio di Citterio.

Per come è arrivato, nel modo e nei tempi, l’autogoal ha infatti tagliato le gambe ai tigrotti, incapaci di reagire e non aiutati dai giocatori subentrati: Pitou e Nicco sono infatti apparsi in più momenti troppo frenetici nel voler forzare giocate sovradimensionate rispetto alle disponibilità rimaste ai compagni, apparsi a quel punto a corto di fiato.

La sconfitta fa male anche guardando la classifica e i risultati maturati sugli altri campi: il Caldiero, infatti, ha sconfitto il Novara per 2-0 e si è portato a -1, mentre la Pro Vercelli ha allungato di un punto in virtù del pareggio bianco contro la Virtus Verona. Ad aver allungato, come scritto in apertura dell’articolo, è stata anche la stessa Alabarda che al triplice fischio ha esultato in un stadio, un grande palcoscenico, a cui la categoria sta molto stretta.

TRIESTINA-PRO PATRIA 1-0 (0-0)

Reti: 28′ st Udoh (TRI)

Triestina (4-3-2-1): Ross; Jonsson, Silvestri, Frare, Tonetto; Fiordilino (23′ st Braima), Correia, Voca (37′ st Kosijer); Cortinovis (13′ st D’Urso), Strizzolo (13′ st Udoh); Olivieri (37′ st Vertainen). A disposizione: Mastrantonio, Mutavcic, Bianay, Bijleveld, Cancellieri, Izzo. Allenatore: Tesser.

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida; Bashi, Cavalli, Coccolo; Renault (1′ st Reggiori), Mehic, Ferri (35′ st Pitou), Barlocco; Citterio (23′ st Nicco), Rocco (13′ st Beretta); Toci (35′ st Curatolo). A disposizione: Pratelli, Palazzi, Alcibiade, Miculi, Vaglica. Allenatore: Caniato.

Ammoniti: Renault (PPA), Cavalli (PPA), Silvestri (TRI), Olivieri (TRI)

Arbitro: Caruso di Viterbo

Collaboratori: Tomasi di Lecce e Di Carlo di Pescara

IV Ufficiale: Paccagnella di Bologna