Case popolari, in arrrivo 2 milioni di euro da Regione per Varese, Luino e Saronno

Regione Lombardia conferma il proprio impegno per sostenere le famiglie in difficoltà economica. La Giunta ha approvato un nuovo stanziamento di oltre 22 milioni di euro a favore degli inquilini degli alloggi SAP (Servizi Abitativi Pubblici), su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco.

Aiuti concreti per affitti e spese condominiali

Per la provincia di Varese, sono stati stanziati 2.305.746 euro destinati all’Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio e 279.254 euro per i Comuni varesini. I fondi serviranno a sostenere i nuclei familiari con un Isee fino a 9.360 euro, che non riescono a far fronte al pagamento del canone di locazione o delle spese condominiali.

Un contributo fondamentale per evitare morosità e rischio di sfratto, ma anche per tutelare la dignità e la stabilità abitativa delle famiglie più fragili.

Nuove misure in arrivo nel 2025

Per quest’anno Aler prevede ulteriori iniziative specifiche per la provincia di Varese tra le quali i bandi a canone moderato nei Comuni di Varese e Saronno, con priorità per i dipendenti delle aziende ospedaliere; aste per locazioni calmierate in alcuni immobili pubblici di Varese, tra cui Via Romans Sur Isere, Via Sangallo e Via Bernini; nuove opportunità abitative anche in altri centri della provincia, come Luino e Sesto Calende.

Romana Dell’Erba: «La buona politica è non lasciare indietro nessuno»

A commentare la misura è Romana Dell’Erba, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato il valore concreto dell’intervento: «Ancora una volta Regione Lombardia dimostra con i fatti, e la concretezza dell’azione di governo, la propria vicinanza al territorio varesino. Questo nuovo intervento rappresenta l’ennesimo atto di sostegno concreto a favore di chi vive un momento di difficoltà, e conferma l’impegno della Giunta per garantire il diritto alla casa e tutelare i più fragili. Ringrazio l’assessore Franco per la grande attenzione rivolta anche al nostro territorio».