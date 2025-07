Incidente sulla superstrada 336 da Malpensa in direzione autostrada A8

Un incidente ha provocato forti disagi al traffico nel tardo pomeriggio di martedì 2 luglio lungo la superstrada 336 in direzione autostrada A8. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 19 nel tratto tra le uscite di Gallarate Est e Samarate, in un punto particolarmente trafficato.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due automobili e sette persone, soccorse da due ambulanze e da un’automedica. I feriti sono stati assistiti in codice giallo.

Le ripercussioni sulla viabilità sono state significative: si sono formate lunghe code per i veicoli provenienti da Malpensa e diretti verso l’A8. Si segnalano anche rallentamenti per curiosi in senso opposto.

Sul posto anche la Polizia Stradale. In corso le operazioni di soccorso