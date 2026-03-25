La stazione Fs di Gallarate “terra di nessuno” la notte

Rfi – la società del gruppo Ferrovie Italiane – apre all’ipotesi di chiudere la notte la stazione di Gallarate. L’informazione arriva per un canale insolito, per quanto ufficiale: Rfi ha infatti risposto a un reclamo presentato da un viaggiatore gallaratese, Alessandro Quaglia, che segnalava le condizioni di diversi impianti all’interno del fabbricato viaggiatori di piazza Giovanni XXIII.

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Rispondendo sulla «possibilità di disporre la chiusura della stazione nelle ore notturne» e su un eventuale attivazione di un presidio di vigilanza, «si rappresenta che tali misure sono oggetto di valutazione, anche in raccordo con il Comune, trattandosi in parte di aree di competenza di quest’ultimo».

Già avanzata in precedenza, la richiesta era stata rilanciata dall’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna, a seguito dei gravi episodi di vandalismo verificatisi nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2025, per cui erano stati denunciati due giovanissimi (avevano anche lanciato un estintore su un binario poco prima del transito di un treno.

I danni dell’episodio di dicembre 2025, che si sommavano a quelli precedenti (come si nota dal pannello in legno sulla destra)

Negli ultimi mesi la situazione di presidio della stazione è anche diminuita: i ferrovieri che si occupano degli scambi e della circolazione dei treni – a seguito dell’attivazione di un nuovo apparato computerizzato – si sono trasferiti infatti in una nuova palazzina di servizio fuori dall’edificio di stazione (si trova dal lato di Sciarè). Ora: il compito dei ferrovieri non era certamente quello di badare anche alla sicurezza, ma di fatto prima erano un presidio umano 24 ore su 24 nel cuore della stazione, all'”ufficio movimento” sul binario 1. Essendo stati trasferiti nella nuova palazzina, ora ci sono alcune ore notturne in cui non c’è più presenza di personale in stazione.

La nuova palazzina del “movimento”, in via Sciarè alle spalle della stazione

Tornando ai danni segnalati in stazione, Rfi garantisce anche che è già previsto «un importante intervento di riqualificazione, nell’ambito del quale troveranno progressiva definizione anche le problematiche manutentive segnalate».