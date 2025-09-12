Un distaccamento di Polizia Locale in stazione a Gallarate? “Non si può”

Un distaccamento di Polizia Locale in stazione a Gallarate? La proposta è arrivata dal consigliere comunale di minoranza Giovanni Pignataro ma dal comando di via Ferraris arriva lo stop dell’assessore alla Sicurezza Dall’Igna. «Idea campata per aria».

Pignataro, consigliere del Partito Democratico, ha avanzato la proposta: «Perché – suggerisce – in una stanza della vecchia stazione non ci mettiamo un ufficio distaccato della Polizia Locale?». La proposta nasce dalla volontà di aumentare la sicurezza in un luogo di grande passaggio, spesso al centro delle cronache locali, forse il punto più “caldo” dell’intera zona stazione. Un intervento – sottolineava – che avrebbe consentito anche di presidiare un edificio dismesso che si è rivelato esposto al rischio di occupazione (se n’era parlato in primavera).

La risposta dell’assessore Germano Dall’Igna non si è fatta attendere e ha acceso un dibattito acceso. «Evidentemente ignorano un dettaglio non da poco: quello stabile non è di proprietà del Comune, per ora, e quindi non possiamo disporne liberamente. Forse prima di lanciare slogan sarebbe opportuno informarsi».

Pignataro in realtà aveva parlato proprio di «una collaborazione con Rfi», la società del gruppo Fs che possiede gli impianti fissi e gli edifici. Da costruire, certo, ma giudicata «non impossibile». Anche perché del resto in località più piccole – ad esempio la limitrofa Casorate Sempione – esistono collaborazioni tra Rfi ed ente comunale.

In ogni caso dal comando l’idea non viene considerata: «Ipotesi campate in aria», taglia corto Dall’Igna.

«Mentre loro parlano, noi lavoriamo: la nuova sede della Polizia Locale è già in progettazione a Villa Marelli», un trasferimento di cui si era parlato nei mesi scorsi. Dunque: avanti con il nuovo comando, mentre il distaccamento fisso in stazione non si fa (la Polizia Locale ha un presidio con veicolo in alcuni orari).