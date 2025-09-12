Un distaccamento di Polizia Locale in stazione a Gallarate? “Non si può”
La proposta di un presidio, da realizzare con Rfi, era stata avanzata dal consigliere di minoranza Giovanni Pignataro. Dall'assessore lo stop: "Edificio non è nostro. Stiamo lavorando al nuovo comando"
Un distaccamento di Polizia Locale in stazione a Gallarate? La proposta è arrivata dal consigliere comunale di minoranza Giovanni Pignataro ma dal comando di via Ferraris arriva lo stop dell’assessore alla Sicurezza Dall’Igna. «Idea campata per aria».
Pignataro, consigliere del Partito Democratico, ha avanzato la proposta: «Perché – suggerisce – in una stanza della vecchia stazione non ci mettiamo un ufficio distaccato della Polizia Locale?». La proposta nasce dalla volontà di aumentare la sicurezza in un luogo di grande passaggio, spesso al centro delle cronache locali, forse il punto più “caldo” dell’intera zona stazione. Un intervento – sottolineava – che avrebbe consentito anche di presidiare un edificio dismesso che si è rivelato esposto al rischio di occupazione (se n’era parlato in primavera).
La risposta dell’assessore Germano Dall’Igna non si è fatta attendere e ha acceso un dibattito acceso. «Evidentemente ignorano un dettaglio non da poco: quello stabile non è di proprietà del Comune, per ora, e quindi non possiamo disporne liberamente. Forse prima di lanciare slogan sarebbe opportuno informarsi».
Pignataro in realtà aveva parlato proprio di «una collaborazione con Rfi», la società del gruppo Fs che possiede gli impianti fissi e gli edifici. Da costruire, certo, ma giudicata «non impossibile». Anche perché del resto in località più piccole – ad esempio la limitrofa Casorate Sempione – esistono collaborazioni tra Rfi ed ente comunale.
La Polizia Locale di Gallarate si trasferirà in Villa Marelli
In ogni caso dal comando l’idea non viene considerata: «Ipotesi campate in aria», taglia corto Dall’Igna.
«Mentre loro parlano, noi lavoriamo: la nuova sede della Polizia Locale è già in progettazione a Villa Marelli», un trasferimento di cui si era parlato nei mesi scorsi. Dunque: avanti con il nuovo comando, mentre il distaccamento fisso in stazione non si fa (la Polizia Locale ha un presidio con veicolo in alcuni orari).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.