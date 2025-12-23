Vandali in azione nella notte alla stazione di Gallarate
Vetrine infrante e pavimenti allagati hanno accolto i primi pendolari che si sono recati a prendere il treno. Indaga la Polizia Ferroviaria
Vetri rotti, acqua a terra e la polvere degli estintori a ricoprire alcuni pavimenti. I pendolari che questa mattina all’alba – martedì 23 dicembre – sono arrivati alla stazione di Gallarate per recarsi al lavoro hanno trovato l’ennesima brutta sorpresa.
Nella notte infatti, ignoti hanno vandalizzato lo scalo ferroviario infrangendo vetrine, azionando gli estintori e allagando alcune zone interne. Un’azione – non la prima – che ha lasciato l’amaro in bocca a chi viaggia ma anche chi ha a cuore il bene comune.
La Polizia Ferroviaria si sta occupando di ricostruire l’accaduto mentre gli addetti alla pulizia e alla manutenzione sono entrati in azione fin dal mattino presto per sistemare per quanto possibile le zone colpite dai vandali.
