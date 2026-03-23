Tornano i “treni del mare”, con partenze da Saronno, Gallarate, Busto Arsizio, Legnano

Più collegamenti nei weekend con l’aeroporto di Malpensa e con i laghi e il ritorno dei “Treni del mare” fra Lombardia e Liguria: da sabato 28 e domenica 29 marzo, con l’inizio della bella stagione, Trenord aumenta l’offerta di corse a disposizione dei viaggiatori del tempo libero.

Il potenziamento risponde alla crescente domanda di mobilità registrata nei fine settimana e nei festivi.

Gli orari delle corse aggiuntive sono disponibili su trenord.it e App Trenord.

I “Treni del mare” fra Lombardia e Liguria

Dal 28 marzo ripartono anche i “Treni del mare”, che torneranno a collegare Lombardia e Liguria ogni sabato e nei festivi. L’offerta sarà di cinque coppie di treni al giorno, effettuate in collaborazione da Trenitalia e Trenord.

I “Treni del mare” da Milano e da città come Bergamo, Monza, Seregno, Como, Saronno, Legnano, Busto Arsizio, Gallarate, Rho, Pavia, Voghera porteranno i passeggeri direttamente alle spiagge della Riviera di Levante e di Ponente.

Dal Varesotto e dall’Alto Milanese si va verso la riviera di Ponente, con i treni diretti Gallarate-Ventimiglia (con fermata anche a Busto, Legnano e Rho) e Saronno-Arma di Taggia (ferma anche a Bollate e Garbagnate).

I dettagli su fermate e orari sono disponibili su trenord.it e App.

I biglietti per i “Treni del mare” si possono acquistare in tutte le biglietterie Trenord, comprese quelle di Milano Porta Garibaldi, Milano Lambrate, Milano Bovisa, Saronno, Bergamo, Como San Giovanni, Seregno, Monza, Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, Rho, Pavia e Voghera, stazioni servite dalle corse. Non è prevista la prenotazione.

Il potenziamento del servizio per Malpensa

Da sabato 28 marzo a lunedì 28 settembre sarà esteso l’orario del servizio nei weekend sulla linea Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T1 e T2, che unisce lo scalo al centro città.

In particolare, il sabato e la domenica il servizio in orario serale sarà prolungato grazie a sei nuove corse. Da Milano Cadorna saranno aggiunte le corse in partenza alle 23.56, 00.26 e 00.56 verso Malpensa Aeroporto T1 e T2.

Da Malpensa Aeroporto T2 saranno aggiunte le corse in partenza alle 00.50, 1.20, 1.50 con fermata a Malpensa Aeroporto T1 e arrivo a Milano Cadorna.

La domenica e il lunedì l’orario di avvio del servizio sarà anticipato grazie all’aggiunta di quattro corse. Da Milano Cadorna saranno effettuate, in più, le corse in partenza alle 3.26 e alle 3.56 verso Malpensa Aeroporto.

Da Malpensa Aeroporto T2 saranno aggiunte le corse in partenza alle 4.20 e alle 4.50 con fermata a Malpensa Aeroporto T1 e arrivo a Milano Cadorna.

Al collegamento Milano Cadorna-Malpensa si aggiunge la linea Milano Centrale-Malpensa-Gallarate, attiva dalle 4 di mattina alla 1 di notte.

Il potenziamento dei treni verso i laghi

Da domenica 29 marzo a domenica 27 settembre nei festivi i collegamenti con i laghi saranno integrati.

Sulla linea Milano Cadorna-Saronno-Como Lago viaggeranno due corse in più: la corsa 4129 Milano Cadorna 10.00-Como Lago 10.48 e la corsa 4174 Como Lago 18.56-Milano Cadorna 19.45.

Verso il Lago Maggiore sulla linea Milano Cadorna-Saronno-Varese Nord-Laveno Mombello Lago saranno aggiunte le corse 4027 Milano Cadorna 9.22-Laveno Mombello Lago 10.35 e 4074 Laveno Mombello Lago 18.28-Milano Cadorna 19.41.