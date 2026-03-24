In viale dei Tigli arriva la “notte del liceo classico”

Anche per il 2026, sulla scia delle positive esperienze degli anni scorsi, il Liceo Classico Da Vinci-Pascoli di Gallarate aderisce alla Notte Nazionale del Liceo Classico, una delle più importanti iniziative dedicate alla valorizzazione degli studi classici nel panorama scolastico e culturale italiano che quest’anno giunge alla sua dodicesima edizione.

L’appuntamento è per il 27 marzo 2026, dalle 18 alla mezzanotte. L’evento si svolgerà in contemporanea con circa altri 350 licei classici che, così come il Liceo di Viale dei Tigli, apriranno le proprie porte alla cittadinanza con un ricco programma di iniziative culturali. Il tema scelto per quest’anno è “Homo sum…”, un invito a riflettere sul significato dell’humanitas nel mondo contemporaneo. Un tema che gli allievi del Liceo di Gallarate, i veri protagonisti della serata, svilupperanno attraverso una serie di attività come letture, laboratori, esibizioni di danza e di teatro, quiz e dibattiti offrendo alla cittadinanza un esempio concreto di come la tradizione classica possa dialogare con la contemporaneità.

La manifestazione, ideata dal prof. Rocco Schembra, ricercatore di Filologia classica all’Università di Torino, è promossa e organizzata dall’Associazione Temenos – Recinto Classico ed è sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, dalle Consulte universitarie di Filologia greca e latina, del Greco e di Studi latini, nonché dalle Associazioni To Hellenikon e di Studi Neogreci. Nel corso degli anni la manifestazione, nata con l’intento di mostrare al grande pubblico la vitalità di questo indirizzo di studi, spesso al centro del dibattito culturale. è diventata un appuntamento atteso, capace di attirare l’attenzione dei media e di coinvolgere migliaia di studenti, docenti e cittadini. L’iniziativa mette in luce non soltanto la solidità della formazione classica, ma anche la creatività e l’entusiasmo delle nuove generazioni che la animano.

All’idea dell’humanitas si collegano anche i due elementi simbolici che accompagneranno l’edizione 2026: il brano inedito La fioritura del cantautore fiorentino Francesco Rainero, che aprirà la serata con un video realizzato dal regista Vladimir Di Prima, e la locandina ufficiale realizzata dall’artista Valeria Sanfilippo.

L’immagine propone una metafora visiva della trasmissione dell’umanità nel tempo: al centro della composizione un neonato accolto tra i rami di un albero luminoso rappresenta la promessa del futuro, mentre sotto di lui un mondo segnato da guerra e distruzione ricorda i rischi della barbarie. L’albero, radicato nella terra e proteso verso la luce, diventa così simbolo della tradizione classica, capace ancora oggi di custodire e trasmettere il seme dell’humanitas alle nuove generazioni.

Alla manifestazione prendono parte non soltanto le scuole italiane. Quest’anno infatti hanno aderito 30 licei non italiani, provenienti da nove Paesi diversi (Croazia, Francia, Germania, Grecia, Romania, Serbia, Spagna, Turchia, Ucraina), a testimonianza del crescente interesse internazionale verso questa iniziativa.

Novità di questa edizione è l’apertura del Da Vinci-Pascoli di Gallarate agli istituti comprensivi con l’obiettivo di avvicinare anche gli studenti più giovani alla cultura greca e latina e di promuovere e rafforzare l’interesse per gli studi classici; far conoscere l’offerta formativa dell’Istituto che si articola, in ambito umanistico, in tre indirizzi: Liceo classico, Liceo scienze umane opzione economico-sociale, Liceo del Made in Italy, ciascuno con orientamenti formativi caratterizzanti gli studi letterari, economici, giuridici e scientifico -tecnologici; offrire ai visitatori la possibilità di sperimentare attività laboratoriali; conoscere il nostro polo liceale- culturale, formatore di capitale sociale.