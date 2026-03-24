Incidente sulla superstrada di Malpensa, soccorsi e traffico bloccato verso l’A8

Traffico in tilt nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, sulla superstrada 336 di Malpensa, in direzione dell’autostrada A8, tra l’uscita Gallarate Est/Samarate. e Gallarate Sud.

Intorno alle 18 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Secondo le prime informazioni, sarebbero cinque le persone coinvolte, tra cui uomini di 33, 34 e 44 anni e una donna di 47 anni, oltre a una quinta persona di cui non sono ancora noti i dati.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, con tre ambulanze da Busto e Gallarate in codice di massima urgenza, oltre alla Polizia Stradale di Varese e ai Vigili del Fuoco. Le persone ferite non sarebbero in gravi condizioni.

La circolazione in direzione A8 risulta fortemente rallentata, con tratti completamente bloccati per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata. Si segnalano rallentamenti e code anche nella carreggiata opposta, in direzione Malpensa, a causa dei curiosi.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.