Incidente sulla superstrada di Malpensa, soccorsi e traffico bloccato verso l’A8
Tre ambulanze e vigili del fuoco impegnati. È avvenuto poco dopo le 18 ma ha causato ripercussioni fino alle 19
Traffico in tilt nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, sulla superstrada 336 di Malpensa, in direzione dell’autostrada A8, tra l’uscita Gallarate Est/Samarate. e Gallarate Sud.
Intorno alle 18 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Secondo le prime informazioni, sarebbero cinque le persone coinvolte, tra cui uomini di 33, 34 e 44 anni e una donna di 47 anni, oltre a una quinta persona di cui non sono ancora noti i dati.
Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, con tre ambulanze da Busto e Gallarate in codice di massima urgenza, oltre alla Polizia Stradale di Varese e ai Vigili del Fuoco. Le persone ferite non sarebbero in gravi condizioni.
La circolazione in direzione A8 risulta fortemente rallentata, con tratti completamente bloccati per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata. Si segnalano rallentamenti e code anche nella carreggiata opposta, in direzione Malpensa, a causa dei curiosi.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
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