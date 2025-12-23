Varese News

Vandalismi in stazione a Gallarate: due giovani arrestati

Fermati nel giro di poche ore gli autori dei danneggiamenti allo scalo ferroviario. Un estintore lanciato sui binari. Disposto il processo per direttissima a Busto Arsizio

Nel giro di poche ore sono stati identificati e fermati gli autori dei vandalismi avvenuti nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre all’interno della stazione di Gallarate (QUI l’articolo). Si tratta di due giovanissimi, un 18enne di nazionalità marocchina e un 19enne italiano a sua volta originario del Paese nordafricano per i quali è stato disposto il processo per direttissima a Busto Arsizio in programma alle 13 di oggi, martedì 23.

I due sono accusati di diversi reati: danneggiamento, attentato alla sicurezza dei trasporti e resistenza a pubblico ufficiale. A occuparsi del caso sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Gallarate con il supporto della Volante del Commissariato. L’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti è scattata perché i due hanno lanciato sui binari uno degli estintori svuotati: un gesto che non ha comportato danni perché il personale della ferrovia si è accorto della situazione e ha agito di conseguenza, fermando un convoglio in arrivo.

Nel corso della notte i vandali avevano infranto alcune vetrine, azionato estintori e allagato i pavimenti dello scalo ferroviario offrendo uno “spettacolo” desolante di degrado ai primi pendolari giunti all’alba a prendere il treno. In poche ore però le forze dell’ordine sono risaliti agli autori.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 23 Dicembre 2025
