Stazione devestata a Gallarate, il richiamo dell’assessore: “Fs deve chiudere la notte o mettere telecamere”
Germano Dall'Igna sottolinea che la competenza dentro la stazione è di Rfi, la società del gruppo Fs. E ribadisce la richiesta di interventi
«Rfi deve chiudere la stazione negli orari di non operatività e mettere telecamere o guardia giurata, richieste già avanzate più volte dall’Amministrazione comunale e che non possono più essere rinviate». Lo dice l’assessore alla sicurezza della città di Gallarate, Germano Dall’Igna, dopo la devastazione dell’impianto nella notte da parte di due ragazzi appena maggiorenni.
La stazione è un luogo centrale della città, da lustri ormai al centro delle richieste di sicurezza e anche delle polemiche politiche. È un luogo che ha diverse competenze: Polizia Locale, Carabinieri e Polizia si occupano degli esterni, mentre la Polizia Ferroviaria è (nella maggior parte degli orari) competente all’interno.
Dopo l’ennesimo episodio in zona, questa volta all’interno, dal Comune di Gallarate arriva anche un richiamo proprio al gestore della stazione, ambiente privato, ma ovviamente di uso pubblico. «La sicurezza delle stazioni è una responsabilità nazionale, anche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026» puntualizza per prima cosa Dall’Igna. «Ribadisco con forza la necessità di interventi strutturali immediati da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI): l’installazione di un sistema di videosorveglianza o, in alternativa, la presenza di una guardia giurata, soluzioni certamente meno onerose del continuo ripristino dei danni» continua Dall’Igna, ribadendo che la richiesta a Rfi era già stata inoltrata.
Per il resto dal Comune si esprime «una condanna ferma per questi episodi di violenza e vandalismo, che causano danni economici rilevanti e forti disagi all’utenza pendolare, soprattutto in un periodo delicato come quello delle festività» e si porta «un ringraziamento sentito alle forze dell’ordine per la tempestività e l’efficacia dell’intervento: ai Carabinieri, alla Polfer e anche alla Polizia Locale, attivata in tarda serata tramite i canali operativi».
E la Locale? Nel caso specifico «la Centrale Operativa della PL si è inoltre attivata per sollecitare interventi rapidi di pulizia, ripristino e messa in sicurezza, limitando i disagi nella mattinata successiva».
Da assessore alla sicurezza Dall’Igna è anche convinto che «episodi come questo confermano l’urgenza di norme più severe a livello nazionale contro il vandalismo e i reati che attentano alla sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti pubblici».
