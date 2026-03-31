“A Gallarate case vuote e famiglie senza un tetto”

A Gallarate c’è un palazzo di case popolari quasi vuoto, che si erge sulla collina. Vista Monte Rosa, come dice il nome della vita. È uno degli edifici di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune, che da diversi anni ormai vede la maggior parte degli appartamenti indisponibili.

L’opposizione di Gallarate sceglie questa sede per denunciare l’inerzia dell’amministrazione sul tema dell’edilizia pubblica e, più in generale, del tema casa, a fronte della sofferenza abitativa in crescita.

«Ogni giorno una famiglia viene sfrattata, ci sono persone che finiscono a dormire in auto, ma non ci sono soluzioni. Anche perché moltissimi alloggi sono indisponibili perché non ristrutturati e lasciati decadere» dice Margherita Silvestrini, consigliera comunale del Pd.

Il tema è ampio: «Anche le liste di attesa per accedere soddisfano un numero irrisorio di richieste, il 7-8%». Per la precisione 13 alloggi disponibili, a fronte di 150 domande.

«Occorre agire, mentre fino ad oggi l’inerzia di questa amministrazione ha visto solo aumentare il disagio. Sintetizzando potremmo dire: case vuote e famiglie senza tetto. Non possiamo permettere che a Gallarate non siano messi a disposizione.

Gli alloggi popolari sono in parte di proprietà dell’ente comunale, in parte di Aler, l’Agenzia dell’edilizia residenziale pubblica. Silvestrini parte da questo secondo capitolo: «400mila euro all’anno sono le risorse messe a disposizione della convenzione con Aler. Almeno una parte si sarebbe potuta destinare alla ristrutturazione degli alloggi indisponibili. Se ogni anno avessimo sistemato una decina di alloggi, in dieci anni avremmo recuperato l’intero patrimonio oggi indisponibile».

Davide Ferrari, consigliere Pd, dettagli gli interventi che più di frequente emergono e che a volte sono anche limitati, altre volte più impegnativi: «A volte si tratta di rifare bagni e cucine, certificazione degli impianti elettrici e di riscaldamento, a volte cambio serramenti e tapparelle. Si parla di una media di 20 mila euro di investimenti. Noi più volte abbiamo fatto richiesta di fare accesso agli appartamenti ma non ci è mai stato dato il permesso».

“Valorizzare un patrimonio di tutti”

Cesare Coppe, della civica Città è vita, dà uno sguardo complessivo: «L’amministrazione non ha fatto nulla in questi undici anni per restituire ai cittadini in difficoltà quelli appartamenti che oggi troviamo sfitti, in abbandono, talvolta in stato di degrado».

Per Coppe si tratta «anche un tema di valorizzazione del patrimonio, beni costruiti con lungimiranza dalla collettività e che hanno bisogno di manutenzione ordinaria, oggi tagliata per esigenze di bilancio».

Dalle file dell’opposizione non si nascondono le difficoltà che s’incontreranno in futuro per invertire la tendenza: «Non sappiamo come si potranno fare in futuro con il bilancio sarà ostaggio dell’indebitamento che questo sindaco lascia alla città», dice Coppe riferendosi agli investimenti finanziati con mutui (in particolare al palazzetto dello sport previsto a Moriggia.

«L’edilizia popolare ha senso se integrata con il territorio per evitare situazioni di disagio» aggiunge Giovanni Pignataro, che segnala altre situazioni problematiche in case comunali di altre zone, come quelle di vicolo Volpe, in centro città, interessante esperimento fatto mezzo secolo fa (recuperare il centro attraverso le case popolari).

Con una sottolineatura anche per il valore di un investimento simile: «Pensare alla casa vuol dire anche pensare di mettere carburante in una città che vuole crescere» e che non può vivere solo di un mercato privato oggi spesso inaccessibile anche a chi ha un lavoro.