“Porte Aperte” all’Università dell’Insubria: una mattinata di orientamento prima delle immatricolazioni

L’Università dell’Insubria apre le sue sedi agli studenti delle scuole superiori martedì 8 luglio, dalle 10 alle 13, con una nuova edizione dell’evento di orientamento «Porte aperte», che precede l’avvio delle immatricolazioni, in programma dal 10 luglio al 30 settembre per i corsi ad accesso libero. L’iniziativa si svolgerà contemporaneamente a Varese, nel Padiglione Lanzavecchia di via Dunant 3, a Como, nel Polo scientifico di via Valleggio 11, e a Busto Arsizio, nel Padiglione Formazione dell’Ospedale, in via Arnaldo da Brescia 1.

Durante la mattinata, ragazze e ragazzi avranno l’opportunità di incontrare docenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo, per ricevere informazioni su corsi di laurea, modalità di accesso, contribuzione, servizi agli studenti e sbocchi occupazionali. Saranno presenti anche gli uffici Orientamento e placement, il Servizio per studenti con disabilità o Dsa, l’Ufficio servizi integrati per gli studenti e le Segreterie studenti, disponibili per fornire indicazioni pratiche su iscrizioni, tasse, borse di studio e alloggi.

Per partecipare compilare il form online: https://forms.office.com/e/trrxnBVnsV

CONTRIBUZIONE PERSONALIZZATA E NO TAX AREA FINO A 26MILA EURO

L’Università dell’Insubria adotta un sistema di contribuzione studentesca personalizzato, commisurato all’Isee, che è sempre consigliato presentare, e all’area disciplinare del corso di laurea. L’importo può variare da zero a un massimo di 3.840 euro.

È prevista una No Tax Area per tutti gli studenti con Isee inferiore o pari a 26mila euro, che pagano solo la quota di iscrizione di 156 euro. Nella fascia 26.001–30mila euro, il contributo varia da 24 a 960 euro. Oltre i 30mila euro, la tassa è calcolata sulla base dell’Isee, che è sempre consigliato presentare, e dell’area del corso: l’area A comprende Medicina, corsi scientifici con laboratori e Scienze motorie; l’area B le Professioni sanitarie, Mediazione, Lingue, Matematica, Ingegneria; l’area C Economia, Giurisprudenza, Turismo, Comunicazione e Storia.

Alcuni esempi: con un Isee di 35mila euro si pagano 1.710 per i corsi di area A e B e 1620 per l’area C. Con 40mila euro si pagano 2.280 euro per l’area A, 2.100 per l’area B, 1.920 per l’area C. Con Isee a quota 50mila euro si arriva a 2.880 euro (A), 2.700 euro (B), 2.520 euro (C). Oltre i 66mila euro, la contribuzione è fissa: 3.840 euro (A), 3.660 (B), 3.480 (C).

Tutti i dettagli, comprese le formule e la classificazione dei corsi per area, sono disponibili sul sito: www.uninsubria.it/contribuzione-studentesca

IL SEMESTRE FILTRO NAZIONALE PER MEDICINA E ODONTOIATRIA

Come noto, a partire dall’anno accademico 2025/2026, l’accesso ai corsi di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria avviene attraverso un semestre filtro obbligatorio ad accesso libero e una graduatoria nazionale di merito.

Il semestre si svolge in modalità mista (presenza e online) e prevede tre insegnamenti fondamentali: Biologia, Chimica e Fisica, per un totale di 18 crediti. Al termine, gli studenti sosterranno tre prove scritte su scala nazionale. Chi otterrà almeno 18/30 in ciascuna prova accederà alla graduatoria nazionale.

L’iscrizione al semestre filtro va effettuata su Universitaly entro le ore 17 del 25 luglio, indicando la sede e almeno dieci preferenze tra corsi di Medicina, Odontoiatria e affini.

Una mattinata di orientamento per Medicina e Odontoiatria sarà programmata verso la metà di luglio; tutte le informazioni sono disponibili alla pagina: www.uninsubria.it/semestre-filtro

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO

Sono online i bandi per l’ammissione ai corsi di laurea triennale dell’Università dell’Insubria ad accesso programmato. I futuri studenti possono presentare domanda di immatricolazione online a partire dal mese di luglio, secondo un calendario differenziato in base al corso scelto e fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per il corso di laurea in Biotecnologie, le domande saranno accolte dal 15 luglio fino al 4 settembre, con pagamento da effettuare entro la scadenza. Stesse modalità e scadenze per il corso di laurea in Scienze Biologiche, il cui periodo di immatricolazione inizierà però il 17 luglio e si concluderà anch’esso il 4 settembre.

Per chi è interessato all’ambito economico, il corso di laurea in Economia e management dell’innovazione e della sostenibilità, sia nella modalità tradizionale sia in quella digitale integrata (con didattica in modalità mista), aprirà le iscrizioni il 15 luglio e le chiuderà il 9 settembre. Anche in questo caso, l’immatricolazione sarà possibile fino all’esaurimento dei posti disponibili, con obbligo di pagamento entro il termine indicato.

Per ciascun corso, eventuali ulteriori scaglioni di immatricolazione verranno aperti solo se, alla scadenza, rimarranno posti disponibili.

Un iter diverso è previsto per il corso di laurea in Scienze motorie, che prevede una selezione tramite concorso. Le iscrizioni al test di ammissione dovranno essere effettuate esclusivamente online dal 17 luglio al 21 agosto.

Il test di ammissione per l’accesso alle Professioni sanitarie è in programma lunedì 8 settembre, come stabilito dal Ministero dell’Università e della Ricerca il 14 maggio. Il bando con le relative scadenze e numeri dei posti disponibili è in fase di pubblicazione, in attesa delle indicazioni stabilite dal decreto ministeriale.

OCCUPAZIONE IN CRESCITA, SOSTEGNI ALLO STUDIO E MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Secondo il Rapporto Almalaurea 2025, l’Insubria si conferma tra gli atenei più virtuosi: l’83,9% dei laureati triennali è occupato a un anno dal titolo, superando le medie regionale (82,5%) e nazionale (78,6%).

L’università offre numerosi servizi a supporto dello studente: tutorato, counselling psicologico, percorsi per studenti con disabilità o Dsa, laboratori inclusivi come il Welcome Lab per le matricole. Sono attivi corsi di preparazione e stage estivi per l’orientamento e il consolidamento delle competenze. L’ateneo mette inoltre a disposizione borse di studio regionali, alloggi e servizi di ristorazione a tariffe agevolate.

La mobilità internazionale è incentivata tramite il programma Erasmus+, che prevede contributi mensili tra i 500 e i 650 euro, con un bonus aggiuntivo di 250 euro per studenti con minori opportunità e nel prossimo anno accademico prenderà avvio anche il programma “Erasmus Italiano” che offre opportunità di mobilità presso altri Atenei nazionali, secondi accordi di scambio che prevedono flussi di studenti in entrata e in uscita.

UN’OFFERTA FORMATIVA AMPIA E MULTIDISCIPLINARE: 43 CORSI DI LAUREA

L’offerta formativa dell’ateneo comprende 43 corsi di laurea. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico, della durata di sei anni, sono Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. Giurisprudenza è il corso quinquennale erogato nelle sedi di Varese e Como, con la possibilità di conseguire un doppio titolo grazie alla collaborazione con l’Università di Nantes e con un focus specifico sui temi della moda e della sostenibilità.

I corsi di laurea triennale sono 24. A Varese, per le scienze umane e sociali, sono erogati Scienze della comunicazione e Storia e storie del mondo contemporaneo, mentre a Como sono attivi i corsi in Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale e in Scienze del turismo. Nell’ambito scientifico, a Varese si possono frequentare Biotecnologie, Scienze biologiche, Informatica, Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente. Il corso di laurea in Scienze dell’ambiente e della natura si svolge nelle sedi di Varese e Como. A Como si trovano inoltre i corsi di Chimica e chimica industriale, Fisica, Informatica e Matematica. Sempre a Varese ha sede il corso in Scienze motorie, che si affianca all’offerta dei college sportivi attivi nelle discipline dell’atletica, canottaggio, tiro con l’arco, prove nordiche e triathlon. Nella stessa sede è disponibile anche il corso in Economia e management dell’innovazione e della sostenibilità, in modalità tradizionale e “digitale integrato”.

Per quanto riguarda le professioni sanitarie, ad accesso programmato, il corso di Infermieristica è attivo nelle sedi di Varese, Como e Busto Arsizio. A Varese si svolgono anche i corsi di Educazione professionale, Fisioterapia, Igiene dentale, Ostetricia, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia; a Como il corso di laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

L’ateneo propone infine 16 corsi di laurea magistrale, sette dei quali interamente in inglese e sette con possibilità di doppio titolo internazionale.

Tutte le informazioni aggiornate su corsi, immatricolazioni e servizi per gli studenti sono disponibili sul sito ufficiale dell’ateneo: www.uninsubria.it.