Playoff di Challenge Cup, il “tabù Chieri” sulla strada della Uyba
Mercoledì 25 (ore 20) le Farfalle impegnate sul campo delle piemontesi: Busto ha perso i tre precedenti stagionali
La vittoria di domenica scorsa contro Macerata permette alla Eurotek Laica Busto Arsizio di restare in corsa per i playoff di Challenge Cup. Corsa che può proseguire a patto di battere nel turno infrasettimanale del mercoledì (25 marzo, ore 20) la Reale Mutua Fenera Chieri che comanda il gruppo con 6 punti (la Uyba ne ha due) ottenuti in due partite.
Test difficile quindi per la squadra di Barbolini contro un’avversaria in ottima forma: Chieri aveva concluso al quinto posto la stagione regolare e ha eliminato le tedesche del Dresdner qualificandosi così alla finale di Coppa CEV. Le piemontesi sono, quest’anno, un tabù per la Uyba che ha perso i tre confronti disputati fino a questo momento, anche se nei quarti di Coppa Italia le farfalle hanno impegnato fino al termine del tiebreak la squadra di coach Negro.
«La vittoria con Macerata ci ha dato morale: nonostante un po’ di calo durante la partita siamo riuscite a centrare il successo grazie a uno sforzo di squadra. Ora affrontiamo la trasferta di Chieri consapevoli della caratura delle nostre avversarie, ma fiduciose di poter dire la nostra. Cercheremo di ripetere la bella partita di Coppa Italia, forse una delle nostre migliori gare della nostra stagione».
Reale Mutua Fenera Chieri – Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio
Chieri: 1 Antunovic, 2 Degradi, 4 Kunzler, 5 Spirito (L), 7 Ferrarini, 8 Bonafede, 9 Alberti, 10 Van Aalen, 11 Nervini, 12 Bah, 14 Cekulaev, 15 Dambrink, 17 Gray. All. Negro.
Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 19 Boldini, 23 Parra, 52 Booth. All. Barbolini.
Playoff Challenge Girone A
Classifica: Chieri, Firenze* 6; Macerata* 4; BUSTO ARSIZIO 2.
* una gara in più
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