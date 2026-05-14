A Varese sembra Natale ma è metà maggio: la grandine imbianca il centro e i Giardini Estensi

Chi ha alzato lo sguardo dalla scrivania o è uscito per la pausa pranzo intorno a mezzogiorno, ha dovuto strofinarsi gli occhi. Non era neve, nonostante l’effetto visivo dicesse il contrario: un’improvvisa e violenta ondata di grandine si è abbattuta sulla città, regalando un panorama tipicamente invernale in pieno maggio.

Dieci minuti di ghiaccio

Tutto è successo rapidamente, nel cuore di questo giovedì 14 maggio. Per circa dieci minuti, i chicchi di ghiaccio sono caduti fitti, coprendo strade e piazze. Il fenomeno ha colpito con particolare intensità il centro storico e l’area dei Giardini Estensi, trasformando il polmone verde della città in un paesaggio che molti hanno subito paragonato al “Natale varesino”.

Lo spettacolo (insolito) ai Giardini

L’immagine che più ha colpito i passanti è stata proprio quella del parco di Palazzo Estense: i vialetti e i prati, solitamente rigogliosi e fioriti in questo periodo dell’anno, sono apparsi completamente imbiancati. Tantissimi i cittadini che si sono fermati, smartphone alla mano, per immortalare un evento decisamente fuori stagione.

La situazione viabilità

L’evento meteorologico ha lasciato un segno evidente nel panorama urbano di Varese: mentre sui marciapiedi gli accumuli di grandine sono rimasti intatti per diversi minuti dopo la fine della tempesta, sulle strade il transito continuo dei veicoli ha accelerato lo scioglimento della coltre bianca, garantendo la fluidità del traffico. La perturbazione si è comunque risolta rapidamente, cedendo il passo a un calo termico rigenerante e regalando ai cittadini un’immagine suggestiva e insolita per questo maggio 2026.