Referendum Giustizia: risultati e affluenza in tempo reale, lo spoglio in provincia di Varese

I seggi hanno chiuso alle ore 15 e le operazioni di spoglio dei voti sono iniziate immediatamente. A pochi minuti dal termine delle votazioni, sono stati diffusi i primi istant poll nazionali che indicano il “No” in vantaggio, mentre arrivano i dati definitivi sulla partecipazione complessiva.. Il referendum non prevede quorum.

DATI PROVVISORI ITALIA

DATI PROVVISORI PROVINCIA DI VARESE

DATI DEFINITIVI COMUNI PROVINCIA DI VARESE

A Curiglia con Monteviasco ha vinto il No con il 60%

A Cuveglio ha vinto il Si con il 64%

A Duno ha vinto il Sì con 60%

A Gemonio ha vinto il Sì con il 56%

A Germignaga ha vinto il Si con il 54%

A Inarzo ha vinto il Si con il 59%

PRIMI DATI DEFINITIVI PROVINCIA DI VARESE

A Bedero Valcuvia ha vinto il Sì con il 62%

A Brezzo di Bedero ha vinto il Sì con il 58%

A Brunello ha vinto il Sì con il 55%

A Cassano Valcuvia ha vinto il Sì con 62,6%

A Castiglione Olona ha vinto il Sì con il 57%

A Cremenaga ha vinto il Sì con il 64%

A Crosio della Valle ha vinto il Sì con il 54%

AD AGRA HA VINTO IL SI’

Tra i primi comuni della provincia di Varese a concludere lo spoglio c’è Agra dove il Sì ha vinto con 99 voti e il 57,5%.

PRIMISSIMI RISULTATI REALI ITALIA – 22.879 su 61.533

LA SECONDA PROIEZIONE RAI

Seconda proiezione Rai, si allarga la distanza. Il Sì è al 46,1% e il ​No al 53,9%.

LE PRIME PROIEZIONI

Prima proiezione Rai: ​Sì 46,9% – ​No 53,1%.

Secondo exit poll Swg/La7: Sì 46-50% – ​No 50-54%

PRIMISSIMI RISULTATI REALI PROVINCIA DI VARESE – 33 SEZIONI SU 807

LA MAPPA DELL’AFFLUENZA AL VOTO – Dati definitivi. Le operazioni di voto per il referendum costituzionale si sono concluse ufficialmente con un’affluenza definitiva in provincia di Varese del 61,45% (dato riferito a 798 sezioni su 807). Una partecipazione che ha visto un’impennata significativa durante la mattinata di lunedì, portando oltre sei cittadini su dieci alle urne. Luvinate si conferma la “capitale” del voto in provincia, chiudendo con uno straordinario 70,99% di affluenza, l’unico comune a sfondare il tetto del 70%. Guardando ai grandi centri, il dato è estremamente omogeneo e superiore alla media provinciale: Saronno guida il gruppo delle città con il 67,84%, seguita da Tradate (62,87%), dal capoluogo Varese (62,61%) e Cassano Magnago (62,24%). Poco più staccate, ma comunque sopra il 60%, Gallarate (61,89%) e Busto Arsizio (61,07%). La maglia nera della partecipazione resta nell’alto varesotto: il comune con l’affluenza più bassa è Cadegliano-Viconago, che si ferma al 47,04%, unico centro insieme a poche altre eccezioni a non aver raggiunto la soglia della maggioranza assoluta degli elettori. Con questi numeri definitivi, l’attenzione si sposta ora interamente sullo spoglio delle schede per determinare l’esito del quesito.

AFFLUENZA PARZIALE – Ore 15.15. Mentre lo spoglio è appena iniziato, arrivano i primi dati consolidati sull’affluenza definitiva in provincia di Varese, sebbene il quadro sia ancora parziale con 380 sezioni pervenute su un totale di 807. Al momento, la partecipazione complessiva nel territorio si attesta al 61,30%, segnando una crescita decisa rispetto alla chiusura di domenica sera grazie al flusso di votanti della mattinata odierna. Tra i comuni che hanno già completato la comunicazione dei dati, Luvinate si conferma in cima alla classifica della partecipazione sfiorando il 71%, mentre Cadegliano-Viconago registra attualmente il dato più basso tra quelli disponibili fermandosi al 46,92%. Molti centri nevralgici della provincia devono ancora trasmettere i numeri definitivi, ma il trend attuale suggerisce un coinvolgimento elettorale finale che supererà ampiamente la soglia dei sei cittadini su dieci.

INSTANT POLL – I primi sitant poll danno il No in lieve vantaggio. Secondo il primissimo instant poll diffuso da Skytg24 il Sì sarebbe al 48,5% e il No al 51,5%. L’intention poll di Tecnè invece dà il No 49%-53% e il Sì’ 47%-51%. L’istituto SWG per TgLa7 ha diffuso instant poll che danno il Sì al 47-51% e il No al 49-53%. L’istituto Opinio Italia per Rai nel primo exit poll dà il Sì 47-51% e il NO 49-53%.

I PRECEDENTI – Referendum e affluenze del passato. Per contestualizzare il dato odierno, è utile osservare lo storico della partecipazione in provincia di Varese nelle ultime consultazioni referendarie. I numeri evidenziano una netta differenza di coinvolgimento tra i referendum abrogativi (spesso penalizzati dal mancato raggiungimento del quorum) e quelli costituzionali. Il dato più alto degli ultimi anni resta quello legato alla riforma costituzionale del 2016 (Governo Renzi), quando si recò alle urne ben il 73% degli aventi diritto varesini. Un’affluenza massiccia che superò di gran lunga quella del referendum costituzionale del 2020 sul taglio dei parlamentari, che in provincia si attestò al 50,79%.

Nelle consultazioni abrogative, invece, i dati risultano molto più altalenanti: Giugno 2011 (“Acqua Pubblica”): l’ultima grande mobilitazione abrogativa portò al voto il 52% dei varesini; Aprile 2016 (“Trivelle”): la partecipazione si fermò al 30,57%; Giugno 2025 (Lavoro): il recente referendum ha visto l’affluenza attestarsi al 28%; Referendum Giustizia (5 quesiti): una delle affluenze più basse di sempre, con solo il 20% dei votanti; Referendum Legge Elettorale (2009): la partecipazione minima con il 17%.

DOMENICA, ORE 23 – Affluenza: Alla chiusura dei seggi per la prima giornata di voto, la provincia di Varese ha registrato un’affluenza complessiva del 49,60%. Un dato che testimonia una partecipazione solida e omogenea su gran parte del territorio, con i centri principali che hanno superato agevolmente la metà degli aventi diritto. La “palma” del comune più attivo spetta a Luvinate, dove l’affluenza ha toccato il 57,82%. In generale, i piccoli comuni della fascia intorno al lago di Varese e della zona residenziale limitrofa al capoluogo hanno mostrato la maggiore propensione al voto. Luvinate: 57,82%; Galliate Lombardo: 55,74%; Casciago: 55,62%; Buguggiate: 55,46%; Bodio Lomnago: 55,43%.