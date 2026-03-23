A Gallarate il Sì al 54%. La “mappa” del voto 2026 e quella del 2021

A Gallarate vittoria netta del SÌ, in linea con il risulrato in tutto il Varesotto (fa eccezione solo Saronno): nella città dei due galli il SÌ vince con il 54,5%, mentre il No si ferma al 45,5%.

Interessante andare a fare un minimo di analisi seggio per seggio.

Per il SÌ risultati più convincenti, oltre il 60%, si registrano alla 13 e alla 15, ai Ronchi (alla 13 si arriva al 63%).

Il NO ha vinto in pochissime sezioni: alle 4 (51,35, zona piazza Risorgimento), alla 6 (zona ospedale-corso Leonardo Da Vinci), il risultato migliore per il fronte contrario è il 53,36% alla sezione 38 nel quartiere di Sciare, per la precisione zona “palazzi Acli”.

Curiosità: alla sezione 42, a Madonna in Campagna, si è invece registrata una parità perfetta, 203 voti per il Sì e 203 voti per il No.

Il confronto con il voto del 2021

Può è essere interessante anche fare un confronto con la “mappa” delle elezioni comunali del 2021 (la foto di apertura è delle elezioni di quell’anno): le sezioni dove ha prevalso il NO erano tutte sezioni dove il sindaco Cassani (che riuniva tutto il centrodestra) non era riuscito a superare il 50% dei voti.

Non tutte le sezioni che non avevano premiato il centrodestra hanno comunque scelto il NO in questa occasione: ad esempio al seggio 18, dove Cassani non aveva preso la maggioranza, in questa occasione ha vinto – seppur di pochissimo – il SÌ.

In sostanza: le zone meno di centrodestra hanno votato per il NO, ma non tutte. Del resto va ricordato che nel 2021 c’erano anche altre candidature civiche (Gnocchi, Serati e Fracchia), che intercettavano anche una parte di elettorato di centrodestra.