A 101 anni l’avvocato Zuccaro vota al seggio del Sacro Monte di Varese

Al seggio numero 68 del Sacro Monte, uno dei cittadini più anziani e noti di Varese offre l’esempio – ancora una volta – di incrollabile senso senso civico. È l’avvocato Ferruccio Zuccaro, 101 anni compiuti nel 2025 e noto professionista impegnato sia per la categoria, di cui continua ad essere punto di riferimento, sia per l’Università dell’Insubria che ha aiutato a crescere.

Una vita ricca d’impegno civico, testimoniata da ultimo dalla grande partecipazione di cittadini e autorità alla celebrazione dei suoi 100 anni, a luglio del 2024 a Palazzo Estense. Un impegno civico che si è rinnovato con coerenza domenica sera, nella prima giornata di voto per il Referendum sulla giustizia.

Con i suoi quasi 102 anni l’avvocato Ferruccio Zuccaro si è presentato al seggio del Sacro Monte per esprimere il suo voto.