Anche il papa fa giungere a Varese gli auguri per i 100 anni dell’avvocato Zuccaro

Persino papa Francesco ha rivolto i suoi auguri a Ferruccio Zuccaro, in occasione dei suoi 100 anni. Una speciale benedizione è stata letta infatti dal prevosto di Varese monsignor Luigi Panighetti, durante i saluti istituzionali che hanno costellato l’incontro a lui dedicato che si è svolto in salone Estense a Varese

Un salone più che gremito – le persone erano praticamente ovunque: riempivano la sala e il foyer, ascoltavano dall’esterno dei giardini, attendevano il loro turno nel cortile del palazzo – che ha sentito risuonare, sotto le mentite spoglie di “relazioni”, una marea di ricordi e ringraziamenti per quest’uomo che per la città ha fatto tantissimo come avvocati, docenti dell’Insubria e tanti altri hanno ricordato.

E ad ascoltarli, in prima fila, c’era lui, lo splendido centenario che ancora ora dispensa consigli ai giovani avvocati e che tanto ha fatto per rendere l’Università dell’Insubria non più un “corpo estraneo” ma una realtà viva della città. A parlarne sono stati in tanti, ognuno con un aneddoto speciale, di quelli che solo chi ha vissuto davvero un’amicizia può conservare: il primo rettore Dionigi, i docenti Vincenzo Salvatore e Paola Biavaschi, la storica Serena Contini, il giornalista e scrittore Gianni Spartà, fino al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che lo conosce come avvocato e come rappresentante delle istituzioni.

Ma a contare anche i tantissimi volti che hanno voluto partecipare alla serata, dai più noti ai meno noti, a partire dal sindaco Davide Galimberti fino all’artista Marcello Morandini, al gallerista Alberto Lavit, alla sosia di Liz Taylor e ai primari dell’ospedale di Circolo.

In conclusione, a chiudere in musica l’affettuoso incontro, due cori importanti per l’avvocato: il Coro dell’Insubria e quello dell’Ordine degli avvocati, che hanno intonato un brano a testa per celebrarlo.